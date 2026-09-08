Tres macroestudios muestran que el consumo de tabaco y vapers comienza cada vez más pronto aunque se fume menos

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Las claves Generado con IA Tres macroestudios revelan que el consumo de tabaco y vapers comienza a edades cada vez más tempranas, principalmente entre niños y jóvenes. Aunque ha disminuido el tabaquismo tradicional, el uso de vapers y otros productos alternativos de nicotina ha aumentado notablemente en los últimos años. La edad media de inicio en el consumo de tabaco ha bajado de 20 a 15 años en las generaciones más recientes. Un número creciente de jóvenes afirma iniciarse en el vapeo sin haber fumado previamente, lo que incrementa el riesgo de adicción a largo plazo.

Aunque en general tiende a haber menos fumadores, las personas se inician en este hábito cada vez antes y el vapeo aumenta rápidamente, sobre todo entre niños y jóvenes, según revelan tres macroestudios que han analizado el consumo de nicotina en Austria e Irlanda.



Los estudios, presentados este martes en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) de Barcelona, muestran que la adicción a esta sustancia sigue siendo un problema de salud importante.



A la vista de los resultados, los autores reclaman políticas de salud pública específicas para disuadir a niños y jóvenes de fumar sea cual sea el formato (cigarrillos electrónicos, tabaco tradicional, shisha y bolsitas de nicotina).

El primer estudio, presentado por Charmaine Helk-Lim del Instituto Ludwig Boltzmann para la Salud Pulmonar y la Universidad Privada Sigmund Freud de Viena, Austria, se realizó con 15.056 participantes de entre 6 y 82 años, a quienes se les preguntó sobre su consumo de productos de tabaco durante un período de 12 años, entre 2012 y 2024.



Descubrieron que, durante ese período, el tabaquismo disminuyó del 24,2% al 16,3% pero observaron que el uso de productos de nicotina "alternativos", como el vapeo, aumentó drásticamente durante el mismo período, del 0% al 17,2%.

En ese tiempo, la proporción de personas que consumieron más de un producto de tabaco o nicotina, por ejemplo, fumar y vapear, pasó del 5,2% al 18,3%.



Además, la edad media de inicio del tabaquismo pasó de 20 años en las personas nacidas en la década de 1930 a alrededor de 15 años en los 2000, y la proporción de menores de 18 años que fuman casi se duplicó, del 2,6% al 5%.

"La disminución del tabaquismo oculta un problema de nicotina más amplio. La epidemia no está remitiendo; está cambiando de forma y afectando a niños más pequeños que antes. Esto parece ser una tendencia global, no solo austriaca, y puede crear la falsa impresión de que los jóvenes de hoy están más a salvo de la nicotina que en el pasado, cuando en realidad muchos se exponen a ella a una edad más temprana y a través de diferentes productos", advierte Helk-Lim.



La investigadora aconseja a las familias que hablen con sus hijos sobre los productos de nicotina —incluidos los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado, no solo los cigarrillos convencionales— antes de la adolescencia, ya que en muchos casos el consumo empieza a los 15 o 16 años.

Y quienes empiezan a consumir tabaco a una edad temprana corren un mayor riesgo de desarrollar una adicción a largo plazo, apunta la científica.



Otra investigación, dirigida por Joan Hanafin, del TobaccoFree Research Institute Ireland, analizó el tabaquismo y el vapeo en 5.265 jóvenes irlandeses de entre 15 y 16 años en tres momentos diferentes: 2015, 2019 y 2024.



Demostró que la proporción de jóvenes fumadores pasó del 13,9 % en 2015 al 11,7 % en 2024, tras alcanzar un máximo del 14,4 % en 2019.



La proporción de vapeadores aumentó del 10,1 % en 2015 al 15,7 % en 2024, tras alcanzar un máximo del 18,1 % en 2019.



El estudio también reveló que una proporción creciente de jóvenes afirmó haber empezado a vapear sin haber fumado cigarrillos previamente, pasando del 50,2 % de vapeadores en 2015 al 76,2 % en 2024.



El tercer estudio, del TobaccoFree Research Institute Ireland, analizó los hábitos de fumar y vapear en un grupo de 3.380 jóvenes y cómo estos cambiaron a medida que crecían (de los 13 a los 25 años).



El trabajo mostró que tanto fumar como vapear aumentaron en general desde la adolescencia hasta la edad adulta temprana, con un uso actual de cigarrillos electrónicos del 38 % a los 25 años y un tabaquismo actual del 25 %.



Las personas con menor probabilidad de ser fumadoras a los 25 años eran aquellas que nunca habían vapeado.



El consumo de nicotina entre los jóvenes está cambiando rápidamente y aunque el tabaquismo en algunos grupos de edad ha disminuido, "los jóvenes utilizan cada vez más una gama más amplia de productos con nicotina, lo que conlleva un aumento general del consumo y subraya la necesidad de controlar el consumo total de nicotina en lugar de solo los productos individuales", concluye Sunday.