Pfizer descarta que "España pague el mismo precio por un medicamento que EEUU"

Expertos prevén una ligera subida de precios en Europa y una bajada en EE.UU., pero no una convergencia total entre ambos mercados.

La diferencia de precios se atribuye a la existencia de un sistema sanitario público en Europa frente al privado y fragmentado de EE.UU.

El presidente de Pfizer en España reconoce que habrá menos margen para ofrecer descuentos, pero afirma que igualar precios con EE.UU. no es la solución.

Pfizer descarta que España pague el mismo precio por medicamentos que Estados Unidos, pese a la presión desde la Casa Blanca.

La Casa Blanca presiona cada vez más a las multinacionales farmacéuticas para que rebajen los precios que cobran por sus medicamentos en Estados Unidos. O que, si no, que los suban en los países que pagan menos. Algo que afecta directamente a Europa y, especialmente, a España.

¿Corre el riesgo la sanidad española de pagar el mismo precio por sus medicamentos que abonan las aseguradoras estadounidenses? Pfizer, compañía que fue una de las primeras en aceptar esta condición por parte del Ejecutivo de Donald Trump, lo descarta.

Carlos Murillo, presidente de Pfizer en España, admite que su compañía, y otras, va a tener "menos margen para dar los descuentos que nos gustaría". Sin embargo, también aclara que "la solución no es que España pague precios similares a Estados Unidos".

Para él, "es mejor que compañías y pagadores empecemos a hablar y a interiorizar la nueva situación".

"Es un hecho que en Europa los precios de los medicamentos son menores que en Estados Unidos. Es evidente", añade.

Sin embargo, Murillo aclara que esto se debe a un "asunto de sistemas": uno privado y fragmentado, como el de Estados Unidos, y uno público con un solo pagador, como los europeos. "Pretender que ahora converjan... No es simple".

Murillo aborda esta cuestión durante su intervención en el 25 Encuentro de la Industria Farmacéutica, que la patronal Farmaindustria celebra en Santander.

Para Manuel García-Goñi, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, esto conducirá a un "sistema de precios de referencia internacionales".

"Bajarán un poquito en Estados Unidos y subirán un poquito en Europa. Pero no veo una convergencia total. No tiene sentido con nuestra estructura de costes y no creo que nadie quiera eso", añade,