La vacuna contra el cáncer de Moderna y MSD generará unas ventas de 1.000 M impulsadas por los tumores pulmonares

Moderna compite con empresas como Scancell, Evaxion y BioNTech, que desarrollan vacunas similares para distintos tipos de cáncer, incluyendo melanoma y páncreas.

Intismeran se evalúa en varios ensayos clínicos para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, en combinación con otros tratamientos y en diferentes etapas de la enfermedad.

Actualmente, la vacuna está en fase III para melanoma y también se prueba en cáncer de pulmón, vejiga y riñón, buscando prevenir la recaída del cáncer.

La vacuna contra el cáncer de Moderna y MSD, llamada intismeran, se espera que genere ventas de 1.000 millones de dólares para 2031, principalmente por su uso en cáncer de pulmón.

La vacuna de Moderna y MSD (la Merck americana) contra el melanoma -que se encuentra en fase III (último paso antes de pedir la autorización de comercialización)- se está probando también para otros tipos de cáncer como el de pulmón.

Los analistas prevén que esta genere unas ventas de 1.000 millones de dólares para 2031 impulsadas fundamentalmente por el cáncer de pulmón. Así lo refleja un reciente informe elaborado por GlobalData.

"Si bien el melanoma es hasta ahora la prueba de concepto, parece que Moderna está depositando su mayor apuesta en el cáncer de pulmón", añade Israel Stern, analista de atención médica de la consultora.

En concreto, esta vacuna -que recibe el nombre técnico de intismeran- se dirige a un tipo de cáncer, el melanoma, pero también hay ensayos en marcha frente al cáncer de pulmón, de vejiga o el carcinoma de células renales.

Cabe recordar que su principal objetivo es prevenir el regreso del cáncer no su primera aparición.

Así, intismeran se encuentra actualmente en tres ensayos simultáneos de fase III para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Por un lado, como refuerzo tras la quimioterapia: combinada con el inmunoterapéutico pembrolizumab en pacientes que ya han recibido el tratamiento estándar.

Por otro, se está probando en pacientes que no lograron una respuesta patológica completa, es decir, que no alcanzaron eliminar por completo las células tumorales tras la quimioterapia y la inmunoterapia previas a la operación.

Y, por último, se está realizando un ensayo en pacientes con la enfermedad en fases iniciales pero con alto riesgo de recaída.

Se espera que ambas compañías hagan una presentación completa de los resultados de la vacuna en el próximo congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) de otoño de este año.

"Suponiendo una aprobación regulatoria poco después y su lanzamiento podría producirse a mediados de 2027", prevén desde GlobalData.

Además, se están llevando a cabo estudios adicionales de fase I/II en melanoma metastásico, cáncer de pulmón de células no pequeñas de tipo escamoso, vejiga, riñón, estómago y otros tumores sólidos.

Cuando se hizo oficial la noticia de los resultados positivos de la vacuna, varios analistas calcularon su impacto económico.

Andrew Tsai, analista de Jefferies, proyectó miles de millones de dólares en ventas sólo para la indicación contra el melanoma.

Por su parte, el analista Myles Minter, de William Blair, afirmó que los resultados provisionales sitúan a ambas compañías en una buena posición para buscar la aprobación regulatoria, al tiempo que también son positivos para los estudios de la vacuna en otros tipos de cáncer.

Hace unos meses, desde Barclays preveían que la terapia puede generar ventas anuales de alrededor de 3.000 millones de dólares para 2035.

Competidores

Moderna no está sola en este ámbito: tiene varios competidores.

La vacuna de la biofarmacéutica británica Scancell (iSCIB1+) y la de la compañía danesa de Evaxion (EVX-01) se encuentran en estudios de fase II para el melanoma metastásico.

Además, Moderna tiene un rival muy directo: BioNTech. La biotecnológica alemana tiene varios ensayos de fase II en marcha, el más avanzado para el cáncer de páncreas.