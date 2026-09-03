El Gobierno reconoce el Espacio de Datos de la Sanidad Privada como de 'confianza'

El objetivo del EDSP es facilitar el uso y compartición de datos sanitarios privados, impulsando la investigación, la innovación y la integración en el ecosistema nacional y europeo de datos de salud.

El EDSP también ha obtenido la validación del cumplimiento de los principios medioambientales DNSH, exigidos a nivel europeo para este tipo de proyectos.

El reconocimiento acredita que el EDSP cumple los requisitos oficiales de seguridad, gobernanza e interoperabilidad establecidos por la Administración.

El Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP) ha sido reconocido por el Ministerio de Transformación Digital como un entorno de confianza para compartir datos.

El Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), impulsado por la Fundación IDIS, ha sido incluido en la Lista de Confianza de Espacios de Datos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Este reconocimiento supone un nuevo hito para el EDSP y acredita que el proyecto cumple con los requisitos establecidos por la Administración para identificar aquellos espacios de datos que ofrecen un entorno confiable para compartir, acceder y utilizar información bajo unas reglas comunes, explica la Fundación IDIS en un comunicado.

Además, el EDSP acaba de conseguir la validación acreditada del cumplimiento de los principios DNSH, que es uno de los requisitos transversales que marca Europa para este tipo de proyectos y que demuestra que se trata de un proyecto comprometido con el medio ambiente.

La Lista de Confianza es un registro oficial, público y de carácter voluntario regulado por la Orden TDF/1207/2025, de 27 de octubre, cuyo objetivo es identificar los espacios de datos que cumplen con los requisitos definidos por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

La incorporación a esta lista se produce tras un proceso de evaluación que permite comprobar que el espacio responde a los criterios exigidos para su consideración como un ecosistema confiable.

Estos requisitos toman como referencia la Especificación UNE 0087:2025 sobre definición y caracterización de los espacios de datos, primer marco común desarrollado en España para su creación y funcionamiento.

Este marco establece las bases para impulsar entornos en los que diferentes organizaciones puedan compartir y utilizar datos de forma segura y bajo modelos de gobernanza definidos, favoreciendo aspectos esenciales como la interoperabilidad, la confianza entre los participantes y la generación de valor a partir de los datos.

"Estamos orgullosos del reconocimiento del ministerio, pues supone un sello de calidad a un trabajo de cohesión liderado por la Fundación IDIS", ha explicado Marta Villanueva, directora general de la entidad.

El EDSP proporciona un entorno federado, seguro y gobernado que permite a las organizaciones participantes compartir, acceder y trabajar con datos bajo estándares y reglas comunes, manteniendo cada entidad el control sobre su información.

Los siguientes pasos de la Fundación IDIS serán dotar a este espacio de dicha información, es decir, de catálogos de datos y servicios, para lo que está trabajando con sus miembros de manera activa.

El desarrollo del EDSP busca facilitar el aprovechamiento de los datos sanitarios para generar conocimiento y favorecer ámbitos como la investigación, la innovación y la mejora de la toma de decisiones, además de contribuir a la integración de la información generada por la sanidad privada en el ecosistema nacional y, progresivamente, en el Espacio Europeo de Datos de Salud.

La incorporación a la Lista de Confianza refuerza uno de los principios sobre los que se ha construido el proyecto desde su origen: generar un marco que permita aprovechar el valor de los datos de salud garantizando al mismo tiempo unas condiciones adecuadas de gobernanza, seguridad, privacidad e interoperabilidad.

Actualmente, el EDSP forma parte de los espacios del sector salud incluidos en la Lista de Confianza, cuya información es de acceso público. El registro permite consultar, entre otros aspectos, el nombre y descripción de cada espacio de datos, su página web, sus datos de contacto, el sector al que pertenece y la entidad promotora.