Los médicos harán huelga indefinida a partir de octubre como rechazo al Estatuto Marco y contra el Gobierno

Los sindicatos consideran agotada la interlocución con el Ministerio de Sanidad y critican la falta de diálogo con Mónica García.

La decisión se ratificará en una próxima reunión sindical, donde se definirán el calendario y acciones de protesta.

El Comité de Huelga, integrado por sindicatos de Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, respalda la medida.

Los médicos convocan una huelga indefinida a partir de octubre en rechazo al nuevo Estatuto Marco aprobado por el Gobierno.

Las amenazas se han hecho realidad: los médicos irán a la huelga indefinida a partir de octubre como rechazo absoluto al Estatuto Marco aprobado por el Gobierno el pasado martes. La decisión del equipo de Mónica García de seguir adelante con la norma sin el consenso de todas las partes ha llevado a los facultativos a tomar esta radical decisión.

Según ha podido saber este diario, todo el Comité de Huelga -conformado por las principales organizaciones sindicales como la de Madrid (Amyts), Andalucía (SMA), Cataluña (Metges), la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), el de Galicia (O´mega) y País Vasco (SME)- coincide en llegar hasta la huelga indefinida.

Igualmente, esta decisión se ratificará en el seno de una reunión de todas las organizaciones sindicales que tendrá lugar a lo largo de esta semana. En esta cita se matizará el calendario de movilizaciones y la acciones concretas que se van a seguir.

Ya en su momento, los sindicatos que forman parte del Comité amenazaron con intensificar sus protestas si el Ministerio de Sanidad no movía ficha. Algo que no se ha producido a lo largo de todo el verano.

Tras esto, los galenos han dado por agotada su interlocución con Mónica García.

"Resulta difícil comprender por qué Sanidad ha preferido mantener el enfrentamiento antes que aprovechar estos meses para buscar un acuerdo", añadieron los sindicatos en un comunicado tras la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros del pasado martes.

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