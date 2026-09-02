Lilly adquiere Merida Biosciences por 2.480 millones

La plataforma de Merida tiene potencial para tratar diversas enfermedades inmunomediadas, incluyendo alergias alimentarias y enfermedades renales.

El principal programa de Merida, MER511, está en fase I para tratar la enfermedad de Graves y la oftalmopatía tiroidea.

Lilly adquirirá Merida Biosciences por hasta 2.480 millones de euros, incluyendo un pago inicial y pagos adicionales sujetos a hitos.

Lilly se va, de nuevo, de compras. La compañía estadounidense adquirirá Merida Biosciences, una empresa de biotecnología que desarrolla una nueva clase de terapias de precisión para enfermedades autoinmunes y alérgicas graves después de haber anunciado un acuerdo definitivo de adquisición.

Según los términos del acuerdo, Lilly pagará hasta 2.875 millones de dólares (unos 2.482 millones de euros al cambio actual) en efectivo por la compañía, incluyendo pago inicial y pagos adicionales sujetos al cumplimiento de determinados hitos.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2026.

Merida está desarrollando tratamientos biológicos diseñados para degradar selectivamente autoanticuerpos patógenos, los responsables de una variedad de enfermedades inmunomediadas.

El enfoque de degradación de precisión tiene como objetivo abordar la causa biológica de estas enfermedades, en lugar de suprimir de manera generalizada el sistema inmunológico, como lo hacen muchas terapias actuales.

El programa principal de Merida, MER511, se encuentra en desarrollo fase I para la enfermedad de Graves y la oftalmopatía tiroidea.

La enfermedad de Graves afecta aproximadamente a 3 millones de personas en EEUU y los pacientes enfrentan un mayor riesgo cardiovascular y de mortalidad.

Aproximadamente el 40% de las personas con enfermedad de Graves desarrolla oftalmopatía tiroidea, lo que puede causar dolor, desfiguración y, en casos graves, pérdida de visión.

Si bien existen tratamientos aprobados para ambas condiciones, ninguno apunta directamente a los autoanticuerpos que las causan.

Dado que los autoanticuerpos patógenos impulsan una amplia gama de enfermedades graves, la plataforma de Merida tiene potencial de aplicación mucho más allá de su programa principal.

La cartera de la compañía también incluye MER769, un programa preclínico enfocado en alergias alimentarias, asma, urticaria crónica espontánea y otras enfermedades impulsadas por el anticuerpo responsable de desencadenar las reacciones alérgicas, junto con programas en etapas más tempranas en enfermedades renales como la nefropatía membranosa y otras condiciones inmunomediadas.

"Estamos construyendo nuestra cartera en torno a terapias que cambian significativamente el curso de la enfermedad, no sólo sus efectos posteriores. El programa principal de Merida está diseñado para hacer precisamente eso: eliminar de manera selectiva y directa los autoanticuerpos que causan la enfermedad de Graves y la oftalmopatía tiroidea, preservando al mismo tiempo la función inmunológica normal", ha señalado Francisco Ramírez-Valle, vicepresidente sénior de investigación en inmunología y desarrollo clínico temprano de Lilly.

"Merida se fundó para cambiar fundamentalmente cómo se tratan las enfermedades autoinmunes y alérgicas, apuntando directamente a los anticuerpos que las impulsan, en lugar de suprimir de manera generalizada el sistema inmunológico", ha añadido Adam Townsend, director ejecutivo de Merida.

"El anuncio de hoy refleja el arduo trabajo de todo el equipo de Merida, y unirnos a Lilly brinda a nuestra ciencia los recursos y el compromiso necesarios para desarrollar su potencial en beneficio de los pacientes con condiciones inmunomediadas", ha continuado.