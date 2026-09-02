El Estatuto Marco llega al Congreso con más huelgas médicas y el descontento de los sanitarios con el texto final

Sindicatos como Satse, CSIF y SAE no están plenamente conformes con el texto final y esperan que se introduzcan enmiendas durante la tramitación parlamentaria.

Varios partidos (PP, Vox, PNV, Junts) rechazan el texto y exigen mayor consenso, mientras la Organización Médica Colegial pide que la ley recoja las singularidades del colectivo médico.

Los principales sindicatos médicos, como CESM, Amyts y SMA, critican la falta de diálogo del Ministerio de Sanidad y contemplan una huelga indefinida.

El Estatuto Marco aprobado por el Gobierno llega al Congreso en medio del descontento de los sanitarios y amenazas de nuevas huelgas médicas.

El Estatuto Marco ha recibido el visto bueno del Gobierno, ahora es el turno de que los grupos parlamentarios den su veredicto final en las Cortes.

No obstante, la norma llega al Congreso de los Diputados con varios frentes abiertos: las próximas huelgas médicas, el descontento de los sindicatos sanitarios con el texto final aprobado y la oposición de gran parte de los partidos.

Por su parte, el colectivo médico amenaza con intensificar sus huelgas y movilizaciones a partir del mes de octubre. Los facultativos advierten que están contemplando todas las opciones hasta la de llegar a una huelga indefinida de forma continuada.

Según ha podido confirmar este diario, el comité de huelga -conformado por los principales sindicatos médicos como el de Madrid (Amyts), Andalucía (SMA), Cataluña (Metges), la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), el de Galicia (O´mega) y País Vasco (SME)- se reunirá esta semana para definir el calendario de movilizaciones.

La norma se ha aprobado con el rechazo total del colectivo. Tras esperar todo el verano una llamada del Ministerio de Sanidad que nunca llegó, los galenos han dado por agotada su interlocución con Mónica García.

"Resulta difícil comprender por qué Sanidad ha preferido mantener el enfrentamiento antes que aprovechar estos meses para buscar un acuerdo", han añadido los sindicatos en un comunicado.

Los acuerdos alcanzados por los sindicatos médicos en diferentes comunidades autónomas "demuestran precisamente que cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo", señalan.

"Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que recordemos establece el marco regulatorio que es el que permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos", inciden.

Confían en que los grupos políticos voten en contra del texto porque no se ha cerrado por unanimidad. Así, los médicos denuncian que el Ministerio lleva al Congreso una norma que no tiene garantizado el necesario consenso parlamentario.

De hecho, algunos grupos parlamentarios han manifestado desde el primer momento su rechazo a la norma.

Ha sido el caso del Partido Popular (PP) y Vox. Además de ellos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts -socios parlamentarios del Gobierno- están de acuerdo con que los facultativos logren un ámbito de negociación propio a nivel estatal y que el diálogo siga abierto para acabar con las huelgas.

"Llevar un texto al Consejo de Ministros no resuelve ninguno de los problemas que Mónica García ha sido incapaz de solucionar durante meses. El PP lleva meses advirtiéndolo: España necesita un nuevo Estatuto Marco, pero necesita un buen Estatuto Marco", ha señalado.

El Gobierno, según el grupo parlamentario, "debería haber utilizado este tiempo para escuchar a los profesionales, acercar posiciones, aportar seguridad jurídica, acreditar la viabilidad técnica y económica de sus propuestas y garantizar los recursos necesarios".

"Ha hecho exactamente lo contrario y el resultado está a la vista: médicos en huelga, organizaciones profesionales enfrentadas al Ministerio, sindicatos del ámbito que se sienten traicionados y una conflictividad sanitaria sin precedentes que ya están pagando los pacientes con consultas, pruebas e intervenciones suspendidas", ha indicado la formación.

Por su parte, la Organización Médica Colegial -máximo órgano representativo del colectivo- ha reclamado a los grupos políticos enmienden el Estatuto Marco durante su tramitación parlamentaria para que recoja las singularidades de los médicos.

Según ha manifestado Tomás Cobo, presidente de la OMC, es necesario "que se escuche a la profesión médica" y se consiga "alcanzar un acuerdo que permita disponer de una ley con el mayor consenso político y profesional posible". "Una norma de esta trascendencia no debería nacer del conflicto, sino del acuerdo".

Sindicatos sanitarios

Por otro lado, algunos de los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (Satse, CSIF, UGT y CCOO) que cerraron la norma con Sanidad en enero no están del todo conformes con el texto final.

Aunque celebran su llegada a las Cortes, creen que algunas medidas no están incluidas tal y como se pactaron y esperan que el Estatuto Marco reciba enmiendas durante su trámite parlamentario.

En su caso, el Sindicato de Enfermería (Satse) -que se encuentra analizando aún el texto en profundidad- ha rechazado como se contempla finalmente el derecho a la jubilación anticipada y también ha puesto "peros" en lo que respecta a la jubilación parcial.

La organización sindical ha insistido en la importancia de que su paso por el Congreso sirva, a través de las enmiendas parciales de los grupos, para que la Ley que finalmente se apruebe recoja todos los objetivos perseguidos a lo largo de los más de tres años de negociación que ha mantenido con el Ministerio de Sanidad".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) programará reuniones con los grupos parlamentarios para acordar un calendario de reuniones y trasladarles enmiendas que mejoren el texto.

Así, espera que el texto aprobado inicie de manera inmediata su tramitación parlamentaria y confía en que se acelere tanto su tramitación como su entrada en vigor.

En la misma línea se ha manifestado el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE). Ha pedido agilizar su tramitación en las Cortes para poder hacer efectiva la nueva clasificación profesional y su correspondiente retribución.

"De sobra es sabido que los técnicos sanitarios de la Formación Profesional llevamos años esperando y luchando por una clasificación adecuada, lo que hará realidad esta ley", ha recordado Cristóbal Arjona, secretario general del sindicato.

"Asimismo, exigimos que vaya acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique, evitando así que quede estancada y pendiente de futuras negociaciones en las comunidades autónomas o de nuevos presupuestos", concluye.