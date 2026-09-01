Trump regresa con otra ronda de acuerdos y logra que nueve farmacéuticas bajen los precios de sus medicamentos

Los recientes acuerdos se suman a los firmados con 17 grandes farmacéuticas en 2025, aunque aún no se conocen los detalles de los descuentos ni los ahorros concretos para pacientes o gobierno.

Estos acuerdos buscan reducir los precios en medicamentos para afecciones como hemofilia, Parkinson, degeneración macular, glaucoma, enfermedades hepáticas, de la piel y varios tipos de cáncer.

Donald Trump ha logrado que nueve farmacéuticas internacionales y biotecnológicas bajen los precios de sus medicamentos en EE.UU.

Donald Trump regresa con una nueva ronda de acuerdos. En este caso, el presidente estadounidense ha anunciado nuevos acuerdos sobre precios de medicamentos con compañías farmacéuticas internacionales y algunas empresas biotecnológicas más pequeñas.

En total han sido nueve empresas más las que se han sumado a las rebajas de precios tras las amenazas de aranceles. Todo esto se enmarca en la política nación más favorecida (NMF) de Trump, cuyo principal objetivo es forzar una reducción de precios en el mercado estadounidense.

Así, ha firmado acuerdos con Alcon, Astellas Pharma, BeOne Medicines, CSL, BridgeBio, Sun Pharmaceutical, Teva Pharmaceuticals, UCB SA y Kyowa Kirin. Así lo afirmó Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval con ejecutivos de las empresas el pasado lunes.

Cabe destacar que la nueva lista incluye empresas de lugares más lejanos que Europa y Estados Unidos —que dominaron los primeros 17 acuerdos de NMF firmados desde el año pasado hasta finales de abril de 2026—, como Sun, con sede en India, Teva, originaria de Israel, y Astellas y Kyowa Kirin, con sede en Japón. Además de CSL con sede en Australia.

Los acuerdos tienen como objetivo frenar los precios de Medicaid en medicamentos para afecciones como la hemofilia, la enfermedad de Parkinson, la degeneración macular, el glaucoma, las enfermedades hepáticas, las afecciones de la piel y varios tipos de cáncer.

Aunque por el momento, se desconoce cuántos medicamentos abarcan los acuerdos ni con qué descuentos, por lo que se desconocen los ahorros para el gobierno o los pacientes.

La Casa Blanca no ha publicado detalles de los acuerdos y las empresas. La administración y algunas de las empresas han añadido que también habrá futuros ahorros en medicamentos innovadores y acuerdos para producir más fármacos en Estados Unidos.

Ofertas anteriores

Actualmente, los estadounidenses pagan mucho más por los medicamentos recetados. A menudo casi tres veces más que en otros países desarrollados.

Por este motivo, Trump ha estado presionando a las compañías farmacéuticas para que reduzcan sus precios a los que pagan los pacientes en otros lugares.

De hecho, estos recientes acuerdos se suman a los que la administración ya alcanzó en diciembre de 2025 con 17 de los grandes gigantes farmacéuticos a escala mundial, entre ellos están Pfizer, Eli Lilly y Novo Nordisk.

Estas compañías acordaron reducir algunos precios de los programas federales de salud y vender algunos medicamentos directamente a los pacientes a través de un sitio web con la marca Trump, a cambio de una reducción de los aranceles.

Los mayores ahorros de los acuerdos anteriores se han obtenido con los medicamentos para bajar de peso. Novo y Lilly acordaron reducciones de precios a cambio de que sus medicamentos estuvieran más disponibles a través del programa Medicare.

El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, declaró que 600.000 personas mayores habían solicitado recetas médicas a través de un nuevo programa piloto temporal, que comenzó el 1 de julio.

Más allá de los medicamentos para bajar de peso, críticos como la organización de defensa del consumidor, Public Citizen, se han mostrado escépticos sobre si realmente los estadounidenses están recibiendo un alivio real de precios por los acuerdos de la Casa Blanca.

"Los nuevos acuerdos son una distracción del fallido plan del gobierno para reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos a los niveles que se pagan en otros países ricos", dijo Peter Maybarduk, director de Acceso a Medicamentos del grupo de defensa del consumidor, en un comunicado.