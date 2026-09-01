Los sindicatos esperan que Sanidad les entregue un nuevo borrador del Estatuto Marco si no quiere protestas en otoño

Los médicos mantienen su convocatoria de huelga, exigiendo una norma propia y diálogo específico sobre condiciones laborales y profesionales.

Satse y CSIF critican duramente el borrador, calificándolo de "traición institucional" y alertando sobre recortes en reconocimiento profesional y pagas extraordinarias.

Las organizaciones sindicales denuncian la exclusión de derechos como la jubilación parcial y anticipada, y mejoras retributivas en el texto actual del Estatuto Marco.

Los sindicatos sanitarios exigen a Sanidad un nuevo borrador del Estatuto Marco que recoja los acuerdos pactados, bajo amenaza de movilizaciones en otoño.

Sanidad no las tiene todas consigo: el Estatuto Marco aún tiene que pasar por varios trámites parlamentarios. Después de las numerosas quejas durante el proceso de consulta pública, el equipo de Mónica García ha mantenido diversas reuniones veraniegas con los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (CCOO, CSIF, Satse y UGT) con el objetivo de limar asperezas.

Según ha podido saber este diario, ahora las organizaciones sindicales esperan que el Ministerio de Sanidad les entregue un nuevo borrador de la norma en los próximos días si no quiere más movilizaciones en otoño. Unas protestas con las que ya amenazaron hace unos meses.

Cuando el borrador salió a consulta pública el pasado mes de junio, los sindicatos denunciaron que el texto no recogía todas las medidas pactadas.

El borrador, según los sindicatos, excluía aspectos como el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores.

El Sindicato de Enfermería (Satse) habló de traición institucional", "tomadura de pelo" y un "atropello injustificado".

Por su parte, CSIF señaló que el texto se olvidaba de las mejoras retributivas acordadas. En concreto, alertó de recortes que afectaban al reconocimiento profesional, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extraordinarias.

Durante el verano, en estos encuentros los sindicatos han dejado claro que no se puede dar ni un sólo paso atrás en los avances acordados en enero, según confirman fuentes conocedoras del asunto.

Sobre todo en aspectos esenciales como la jubilación anticipada y parcial, el nuevo modelo de clasificación profesional o la jornada laboral de todo el personal estatutario. Por lo que no están dispuestos a aceptar el actual texto.

Dichas fuentes aseguran a este diario que los sindicatos confían en que el nuevo borrador logre alinear las posturas de los trabajadores sanitarios con las de los gobiernos autonómicos.

Como ya adelantó este periódico, los sindicatos han amenazado con ir a la huelga con los médicos en caso de no lograr dichas pretensiones.

Así lo advirtieron en una carta remitida a las comunidades autónomas.

Si hay pactos "que alteren la esencia del anteproyecto de ley negociado registraremos la correspondiente convocatoria de un calendario de jornadas de huelga al que estarán llamadas todas las categorías estatutarias sin distinción", argumentaban en un texto enviado el pasado 9 de junio.

Con todo, esperan que el texto se apruebe lo más pronto posible en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y se remita al Congreso de los Diputados para su correspondiente tramitación parlamentaria.

Médicos

Mientras tanto, a Sanidad le espera un otoño calentito. Los médicos seguirán adelante con la huelga contra el Ministerio de Sanidad tras los acuerdos en cinco comunidades autónomas (Valencia, Andalucía, País Vasco, Valencia, Galicia y Asturias).

Pese a que los facultativos decidieron interrumpir sus movilizaciones en verano para no colapsar aún más los sistemas sanitarios, están convencidos que las retomarán en las próximas semanas.

Ya en su momento, los sindicatos médicos amenazaron con intensificar sus huelgas si no recibían una respuesta por parte de Sanidad para desbloquear el conflicto. Algo que parece que todavía no ha ocurrido. Por lo que todo sigue tal y como estaba planeado.

El colectivo rechaza el actual texto porque no responde a las demandas históricas de la profesión médica.

Así, consideran prioritario una norma propia prestando atención a las guardias, la jornada laboral, los descansos, jubilación, el reconocimiento profesional. Y todo ello, según el colectivo, debe dialogarse en un ámbito de negociación específico con los representantes legítimos de los médicos.