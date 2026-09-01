Nelson Patricio es nombrado nuevo director general de Haleon España

Antes de este nombramiento, Patricio fue director general de Haleon Portugal, donde lideró una etapa de crecimiento y consolidación del negocio.

Patricio continuará como miembro activo del equipo de liderazgo para el clúster del sur de Europa, contribuyendo a la estrategia regional de crecimiento.

Nelson Patricio ha sido nombrado nuevo director general de Haleon España, efectivo desde el 1 de septiembre.

La compañía especializada en consumer care Haleon ha anunciado el nombramiento de Nelson Patricio como nuevo director general para España, efectivo desde este 1 de septiembre.

Patricio continuará desempeñando un papel activo en el Southern Europe Cluster Leadership Team de la compañía, contribuyendo al desarrollo de la estrategia regional de crecimiento y fortaleciendo la posición de Haleon en el sur de Europa.

Procedente de Haleon Portugal, donde ha sido director general desde noviembre de 2025, asume la dirección de negocio en España tras una sólida trayectoria internacional, indica la empresa en un comunicado.

Nelson Patricio se incorporó en 2020 a GSK Consumer Healthcare en 2020 como director comercial para Portugal, y posteriormente lideró iniciativas estratégicas de transformación del canal farmacia en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza).

Como director general de Haleon Portugal, ha impulsado una etapa de crecimiento sostenido y consolidación del negocio, reforzando al mismo tiempo la evolución de la organización y el desarrollo de sus equipos.

"Asumo este nuevo reto con mucha ilusión y con el convencimiento de que el éxito se construye desde las personas", ha indicado.

"España es un mercado con un enorme potencial y cuento con la fortuna de incorporarme a un equipo de gran talento, experiencia y compromiso. Mi prioridad será escuchar, aprender y trabajar juntos para seguir impulsando el crecimiento sostenible de Haleon, fortaleciendo nuestra relación con consumidores, clientes y profesionales sanitarios, generando un impacto positivo en la salud cotidiana de millones de personas".

La incorporación de Nelson Patricio se suma al reciente nombramiento de Hernán Krapovickas como nuevo director de la planta de producción de Haleon en Alcalá de Henares, uno de los centros de fabricación estratégicos del grupo en Europa.

La compañía es responsable de marcas como Sensodyne, Parodontax, Panadol, Theraflu, Multicentrum y Rhinomer.