Daniela Rivero Paparoni, nueva directora médica de Takeda en España

El nombramiento destaca el compromiso de Takeda con el desarrollo interno y una función médica estratégica, innovadora y orientada al impacto en la salud de los pacientes.

Su enfoque se basará en la excelencia científica, la colaboración transversal y el desarrollo de un equipo sólido y alineado con el propósito de Takeda.

Rivero continuará formando parte del comité de dirección y centrará su labor en reforzar el papel de la función médica como puente entre la evidencia científica y las necesidades de profesionales y pacientes.

Takeda ha nombrado a Daniela Rivero directora médica de la compañía en España. Hasta ahora encabezaba la unidad de negocio de angiohedema hereditario, trasplantes, hematología y terapias derivadas de plasma y formaba parte del comité de dirección, al cual seguirá perteneciendo.

Especializada en Alergología, Rivero se incorporó a Shire (posteriormente integrada en Takeda) en 2017. Combina su experiencia clínica con el conocimiento del entorno médico-regulatorio y la gestión de equipos.

Desde su nueva posición, liderará la estrategia médica y la relación de la compañía con la comunidad científica en nuestro país. Su prioridad será reforzar el papel de la función médica como puente entre la evidencia científica, las necesidades de los profesionales sanitarios y las realidades de los pacientes, contribuyendo a impulsar una mejor comprensión de las enfermedades y de las necesidades aún no cubiertas.

El enfoque se apoyará en tres pilares, explica la compañía: la excelencia científica, la colaboración transversal entre sus distintas áreas y el desarrollo de un equipo sólido y alineado con el propósito de Takeda.

De esta forma, el área médica continuará contribuyendo a generar conocimiento, fomentar el intercambio científico y apoyar las decisiones basadas en la evidencia que ayuden a mejorar la atención a los pacientes.

Andrius Varanavičius, general manager de Takeda Iberia, afirma que el nombramiento "refleja nuestro compromiso con el desarrollo del talento interno y con una función médica cada vez más estratégica, innovadora y orientada al impacto para los pacientes".

"La trayectoria de Daniela, su profundo conocimiento científico y su capacidad de liderazgo serán fundamentales para seguir avanzando en nuestra visión de Medical in Motion, fortaleciendo el papel de Medical Affairs como un socio estratégico desde el inicio, impulsando la generación de evidencia relevante, la colaboración transversal y una relación cada vez más sólida con la comunidad científica y sanitaria para transformar los resultados en salud de los pacientes".