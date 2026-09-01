El Consejo de Ministros dará luz verde definitiva al Estatuto Marco de los profesionales sanitarios este martes

Imagen de una de las últimas huelgas de médicos contra el Estatuto Marco. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. La reforma contempla la reducción de las guardias médicas de 24 a un máximo de 17 horas y limita la jornada semanal a 45 horas. Médicos y otros profesionales sanitarios han expresado su rechazo, reclamando un estatuto propio y jornadas de 35 horas semanales. Pese a las protestas, el texto pasará al Congreso tras su aprobación por el Gobierno, tras tres años de negociaciones.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley del Estatuto Marco. Una vez que el cónclave ministerial lo haga, el texto iniciará su camino parlamentario. Todo ello pese al rechazo frontal de los médicos, que amenazan con una nueva huelga y con las dudas del resto de los profesionales sanitarios.

La polémica generada con la reforma de la ley que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud llevó incluso a las comunidades a pedir al Ministerio de Sanidad que rehiciera las negociaciones.

Pero fue algo que rechazó de plano no sólo la ministra Mónica García, sino también los sindicatos de base con los que cerró el texto tras tres años de negociaciones.

Pese a ello se hicieron unos cambios en el texto que han generado protestas entre ellos.

Cabe recordar que el texto ya pasó por primera vuelta a principios de junio. Con la aprobación del Consejo de Ministros (que ocurrirá este martes, según EFE), su visto bueno definitivo depende del Congreso.

Entre otras medidas, la reforma pone fin a las guardias médicas de 24 horas para reducirlas a un máximo de 17, impide que puedan hacerse jornadas ordinarias después de una guardia y fija un límite de 45 horas semanales de trabajo frente a las 48 de tope europeo.

Sin embargo, estos cambios no convencen a los sindicatos médicos CESM, SMA y la plataforma Apemyf, que insisten en sus reivindicaciones de obtener un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo, además de otras demandas como una nueva categoría profesional (la A1+) o jornadas que no superen las 35 horas semanales, de las que ya gozan en varias autonomías.