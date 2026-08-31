Casi uno de cada cuatro donantes de órganos en la Unión Europea es español

El crecimiento global de trasplantes se debe al aumento de donantes vivos y en asistolia, con España a la cabeza en este tipo de donaciones en Europa y el mundo.

Con una tasa de 53,2 donantes por millón de habitantes, España dobla la media europea y supera a países como Estados Unidos en donación de personas fallecidas.

España aporta el 23% de los donantes de órganos de la Unión Europea y el 5% de los donantes mundiales, manteniendo su liderazgo internacional.

España ha revalidado su liderazgo internacional en donación de órganos de personas fallecidas, al aportar el 23% de los donantes de la Unión Europea y el 5% de los registrados a nivel mundial, pese a representar solo el 11% de la población europea y el 0,7% de la población mundial.

Así lo indica el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, gestionado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), publicado en la Newsletter Transplant del Consejo de Europa.

Con una tasa de 53,2 donantes por millón de población (p.m.p.), España se mantuvo, y ya por más de tres décadas, como líder mundial en donación de personas fallecidas, por delante de Estados Unidos (47,7 p.m.p.), Islandia (37,5 p.m.p.) y otros países europeos.

"No hay ningún país del mundo que registre la tasa española con más de 53 donantes por millón de habitantes. Para que nos hagamos una idea, esto duplica la media de donación de órganos en la Unión Europea", ha celebrado la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil.

En cuanto a actividad trasplantadora, España realizó 6.336 trasplantes, lo que supuso una tasa de 132,3 trasplantes p.m.p en 2025, cifra sólo superada por Estados Unidos, con 143,7 trasplantes p.m.p (49.920 trasplantes).

Según explica la ONT, la diferencia en la tasa de trasplantes entre ambos países se debe a la mayor actividad de donación de vivo y al diferente perfil del donante fallecido en el país norteamericano, más joven y con frecuencia fallecido por causas evitables.

Asimismo, la ONT destaca la elevada actividad trasplantadora en España, que la situó en primera posición con 4.000 injertos renales y 556 pulmonares en 2025. "España alcanza la mayor tasa de trasplante renal y de trasplante pulmonar por millón de población del mundo. No hay ningún país que haya alcanzado la tasa", ha señalado la directora de la ONT.

Más trasplantes en todo el mundo

En 2025 se realizaron 183.896 trasplantes de órganos en los 96 países que habían facilitado sus datos a 26 de agosto de 2026 al Registro Mundial.

De estos trasplantes, 116.775 fueron de riñón (38% de donante vivo), 45.566 de hígado (23% de donante vivo), 10.748 de corazón, 8.472 de pulmón, 2.155 de páncreas y 180 de intestino. Estos procedimientos fueron posibles gracias a las 49.169 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 54.630 que donaron un órgano en vida.

Así, la actividad de trasplantes de 2025 aumentó un 4% con respecto al año anterior. Por tipo de trasplante, el mayor incremento se registró en trasplante hepático, que creció un 5%, seguido del cardíaco (4%) y el renal (3%).

El crecimiento en la actividad de trasplantes se debió en gran medida al aumento en el número de procedimientos realizados a partir de donante vivo, que aumentaron un 4% con respecto a 2024, con 44.241 trasplantes de riñón, 10.355 de hígado y 16 de pulmón.

También contribuyó a este crecimiento la donación de personas fallecidas, que aumentó en un 2%, si bien a expensas de la donación en asistolia, pues la donación en muerte encefálica se redujo.

El número de donantes en asistolia pasó de 13.366 en 2024 a 14.865 en 2025, lo que supone un incremento del 11% y representó el 30% de los donantes fallecidos en todo el mundo. De los 28 países que realizaron este tipo de donación el pasado año, España fue nuevamente el que registró una mayor actividad, con 1.416 donantes en asistolia y una tasa de 29,6 por millón de población (p.m.p). Así, España aportó así el 48% de los donantes en asistolia del conjunto de la Unión Europea (UE) y el 10% del mundo.

Los donantes en asistolia permitieron realizar 32.175 trasplantes de todo tipo, lo que ha sido posible gracias a la introducción de sistemas de preservación que permiten reducir el impacto de la falta de flujo a los órganos y conseguir adecuados resultados después del trasplante.

Según apunta la ONT, por su complejidad técnica, es particularmente destacable el crecimiento progresivo del trasplante cardiaco de asistolia. Si en 2021 apenas se realizaron 300 trasplantes cardiacos de asistolia en seis países, en 2025 se llevaron a cabo 1.463 en doce (Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza), de los que 137 (9%) se realizaron en España. Además, España fue el único país que realizó trasplantes de intestino de donantes en asistolia, en concreto, 4 procedimientos.

En 2025, España volvió a ser el país con mayor actividad trasplantadora a partir de donantes en asistolia. La tasa de trasplantes de órganos obtenidos de estos donantes fue de 63,5 p.m.p en España, seguida de la notificada por Estados Unidos y Bélgica, que realizaron 46,7 y 39,7 trasplantes p.m.p de este tipo, respectivamente.

La actividad de donación y trasplante en la UE volvió a registrar máximos históricos en 2025. Con 11.044 donantes fallecidos y 3.653 donantes vivos, en la UE se efectuaron el pasado año 32.816 trasplantes de órganos. El aumento en donación fue cercano al 2% y, en trasplante, algo superior al 1% con respecto a la actividad registrada en 2024.

A pesar del crecimiento constatado, la ONT destaca que es importante recordar que, a 31 de diciembre de 2025, 53.343 pacientes en la UE se encontraban en lista de espera para el trasplante de un órgano. Según datos del Observatorio Mundial, en la UE cada día fallecieron nueve pacientes a la espera de un trasplante.

Asimismo, la ONT subraya que América Latina, con la que España colabora desde hace más de 20 años, registró en 2025 un incremento del 5% en su actividad trasplantadora. La región alcanzó 6.366 donantes fallecidos (10,5 p.m.p), un 6% más que el año anterior, y realizó 18.301 trasplantes de órganos (30,1 p.m.p).

Argentina registró la mayor tasa de donación, con 20,8 donantes p.m.p, seguida de Brasil (18,7) y Uruguay (17,9). Argentina, con 66 donantes en asistolia, se consolidó asimismo como referente regional en este modelo de donación.