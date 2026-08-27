Mónica García defiende la gestión sanitaria de la crisis migratoria: "Los ceutíes pueden estar orgullosos y contentos"

García afirmó que el riesgo sanitario para la población residente en Ceuta es bajo gracias a circuitos asistenciales diferenciados y rechazó los confinamientos indiscriminados por considerarlos injustificados e ineficaces.

La ministra criticó la actitud de la oposición, especialmente de Vox, por sus comentarios y por vincular migración con enfermedades y delincuencia, calificando esas posturas de xenófobas.

Mónica García defendió en el Congreso la gestión sanitaria de la crisis migratoria en Ceuta, asegurando que los ceutíes pueden estar orgullosos de su sistema sanitario.

Mónica García ha comparecido en la Comisión de Sanidad del Congreso para explicar su gestión de la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta. Y ha sido una comparecencia tensa en la que la ministra de Sanidad ha defendido la acción del Gobierno y ha intercambiado palabras subidas de tono con los diputados de la oposición.

Antes, la ministra ha defendido la gestión sanitaria de la situación de Ceuta. "Las decisiones que han tomado los directivos del sistema sanitario ceutí han sido compartidas y avaladas por este ministerio", ha indicado.

"Así que los ceutíes pueden estar orgullosos y contentos de tener un equipo directivo que va a responder, que está comprometido y que va a saber lo que tiene que hacer en cada momento", ha añadido,

Posteriormente ha defendido la actitud de los profesionales allí y su ayuda a los inmigrantes. Ha afirmado que cualquiera de la sala, al contemplar la situación, ayudaría y asistiría a las personas que llegaban a la playa ceutí.

Ahí ha empezado un rifirrafe con el diputado de Vox Tomás Fernández Ríos. Según García, tras decir estas palabras, el parlamentario habría dicho: "¡No te jode!".

A esto García ha respondido: "Cualquiera con humanidad hubiera cuidado a quien lo necesitaba. Estos son los principios y los valores de nuestro país. Y si no le gustan, señor de Vox, ya sabe lo que puede hacer".

"Con eso es con lo que trabajamos: primero derechos humanos y luego todo lo demás, señores de Vox. ¿Cree que hay que abandonar a los migrantes, echarlos, expulsarlos? ¿O que hay que defendernos con tanques? Nosotros nos defendemos con derechos humanos, evidencia científica y servidores públicos".

Xenófobos

Tras esto, García ha criticado que PP y Vox hayan utilizado argumentos que ella ha considerado "xenófobos" contra los inmigrantes.

"Los migrantes no traen enfermedades. La tuberculosis, la sarna y la varicela existen en España. Las condiciones de hacinamiento son las que condicionan que los migrantes enfermen", ha afirmado.

Ha reprochado que la oposición haya vinculado la migración con la delincuencia y las enfermedades, algo que, a su juicio, es "falso y xenófobo".

En este contexto, ha explicado que el riesgo de transmisión de infecciones entre la población migrante en Ceuta es moderado, debido a "las condiciones de salud, hacinamiento y situación de calle en las que se han encontrado los migrantes durante las últimas semanas".

Además, ha señalado que el riesgo para la población residente en Ceuta es bajo, dado que se han establecido circuitos asistenciales diferenciados y separados.

"La conclusión, confinar indiscriminadamente no solamente carece de justificación epidemiológica, sino que además es ineficiente e ineficaz", ha indicado en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien pidió el confinamiento de los migrantes.