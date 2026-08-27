García defiende que "colapso es un término técnico, no ha ocurrido en Ceuta" y el PP la acusa de "sectarismo"

El PP acusa a la ministra de sectarismo y de haber actuado tarde, mientras que García defiende el refuerzo sanitario y niega que los migrantes sean fuente de enfermedades.

Se han detectado algunos casos de tuberculosis y varicela, pero no han sido atribuidos a los migrantes y no se ha producido contagio a la población local.

García destaca que no han suspendido operaciones ni consultas y que el 55% de las camas hospitalarias estaban ocupadas, con más de 100 libres.

La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que Ceuta no ha sufrido colapso sanitario, aunque reconoce un aumento de la presión asistencial.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido en el Congreso que la situación sanitaria en Ceuta nunca ha llegado al colapso y que la principal medida de salud pública ahora es proporcionar alojamiento a los migrantes.

"Colapso es un término técnico", ha señalado García en su intervención en la Comisión de Sanidad, "y eso no ha ocurrido en Ceuta".

La ministra ha reconocido que sí ha habido un tensionamiento de la actividad sanitaria, si bien "no se ha suspendido ningún quirófano, ni una consulta, sino que se han diversificado los circuitos".

"Ha habido un aumento de la demanda en urgencias innegable, pero no se ha dejado de atender a ninguna persona de Ceuta. Solo se han ocupado el 55% de las camas, han estado más de 100 libres".

Ha indicado que el Ingesa "siempre ha estado ahí" y que ya son más de 100 los profesionales contratados para reforzar el sistema sanitario de la ciudad autónoma.

García ha apuntado que los migrantes son población más sana que la residente y que no ha habido casos de transmisión de enfermedades a la población.

Han detectado tres casos de tuberculosis, de los que uno era de un migrante tratado previamente y "sin capacidad de contagio", otro era una tuberculosis cerebral y el tercero el de una persona "que ya estaba en Ceuta antes del 30 de julio", cuando comenzó la crisis migratoria.

De todas las pruebas hechas que han dado positivo a esta enfermedad, "ningún caso ha sido confirmado. No hemos detectado tuberculosis en ningún migrante".

Ha habido tres casos de varicela; uno descartado, relacionado con la operación 'paso del estrecho', y dos pendientes de confirmación que no tienen relación entre sí ni con los migrantes.

Los 60 casos de gastroenteritis por E. coli enteroinvasiva están relacionados con las condiciones alimentarias y de agua, y no ha habido más casos asociados.

Sobre la escabiosis o sarna, ha dicho que ocurre en todo el país, "desde hace una década se han multiplicado por 12" y que a los pacientes se les dan cremas o ivermectina oral.

Estas dos últimas enfermedades tienen que ver, ha indicado, con las condiciones de insalubridad en las que han estado desde su llegada, por lo que la principal medida de salud pública es asegurarles lugares seguros e higiénicamente controlados.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Carmen Fúnez, ha denunciado que la ciudad "ha perdido su normalidad" y el Gobierno "ha estado prácticamente desaparecido, como su presidente", acusando a García de "venir a justificar su relato y no asumir ningún tipo de responsabilidad".

"Yo estuve una semana antes [que García] y me reuní con todos los profesionales sanitarios, no utilizamos el sectarismo para delimitar quién tenía que sentarse y quién no. Escuchar a todos los profesionales no es una concesión de la ministra, sus compañeros no son sus adversarios, son personas que han trabajado para el sistema en su momento más crítico".

Fúnez ha acusado a la ministra de haber llegado tarde "antes, durante y después de la crisis".

Con antes, se refiere a la falta crónica de profesionales de la ciudad autónoma. Con el durante, a una falta de respuesta inmediata a la crisis, sin activar un plan de respuesta a catástrofes externas, y con el después ha aludido a que García se demoró 17 días en llegar a Ceuta.

La diputada del PP ha responsabilizado a este Gobierno de no haber pagado los complementos correspondientes a plazas de difícil cobertura de la ciudad autónoma, a lo que García le ha replicado que "no se ha mirado las nóminas de los profesionales" ceutíes.

"Los salarios de los profesionales de Ceuta y Melilla son los más altos de España", ha sostenido la ministra.

Además, "de las 100 comisiones de servicio [profesionales que trabajan en un lugar distinto a la plaza que le corresponde], la mayoría es de gente que quiere venir a trabajar. Hay más gente que quiere venir que la que se quiere ir".

Llegar tarde

Al respecto de no haber visto a todos los sanitarios, ha recordado que se reunió con el presidente del colegio de médicos y que "no me trasladó especiales quejas más allá de la difícil cobertura".

Ante las acusaciones de haber llegado tarde, Mónica García ha replicado que "no se puede llegar tarde a un sitio donde ya estamos: el Ingesa [Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, encargado de los sistemas sanitarios de las ciudades autónomas] ya está en Ceuta".

García ha reclamado, además, que "la sarna y la tuberculosis no la traen los migrantes" y acusar a de traer cualquier enfermedad a los migrantes "es injusto y xenófobo. Y esta acusación no se la he oído a los profesionales".