Fernando Simón viaja a Ceuta para "colaborar en la vigilancia y control" de la salud pública en plena la crisis migratoria

Simón es conocido por su papel durante la pandemia de Covid-19 y en otras crisis sanitarias como el ébola y el Zika en España.

La visita se produce tras recientes tensiones entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales sanitarios sobre la situación en Ceuta y la negación oficial de un colapso sanitario.

El viaje de Simón responde a la necesidad de coordinar la gestión sanitaria ante el impacto epidemiológico provocado por la llegada masiva de migrantes.

Fernando Simón, director del CCAES, se encuentra en Ceuta para colaborar en la vigilancia y control de la salud pública durante la crisis migratoria.

Fernando Simón está en Ceuta. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios (CCAES) ha viajado a la ciudad autónoma para abordar la situación de la salud pública en plena crisis migratoria.

Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman la expedición. Sin embargo, y sobre el programa de la misma, sólo indican que Simón "ha ido a colaborar en la vigilancia y control" de la situación epidemiológica.

Como director del CCAES, Simón es el responsable técnico de coordinar la respuesta y gestión del sistema sanitario ante crisis o amenazas de salud pública concretas que afecten a España.

Su nombre es conocido entre la población española. Fue el rostro y portavoz del Gobierno en los peores momentos de la pandemia de Covid-19. También jugó importantes roles en la gestión y comunicación a la población de los brotes de ébola (2014) y Zika (2016) en España.

La información ha sido desvelada por medios locales ceutíes. El viaje de Simón a la ciudad autónoma se produce después de que Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, haya visitado durante un par de días el enclave.

Todo ello después de los importantes enfrentamientos entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales sanitarios por el impacto sanitario de la crisis migratoria en Ceuta. De hecho, en su momento, Mónica García negó el colapso sanitario. Y mantiene esta versión, al menos en términos técnicos.