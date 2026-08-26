La Fundación Vithas lanza un espacio de datos sanitarios interoperable para mejorar la investigación e innovación

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Vithas ha lanzado Vithas Data Space, un espacio de datos sanitarios interoperable para impulsar la investigación y la innovación médica. El sistema permite compartir datos clínicos anonimizados de forma segura y ética, integrando información sobre episodios clínicos, laboratorios, cirugías y urgencias. Entre los principales casos de uso se incluyen el seguimiento de resistencias a antibióticos, la selección de pacientes para ensayos clínicos y la evaluación de tratamientos farmacológicos. La plataforma, financiada por el Ministerio para la Transformación Digital y la UE, utiliza tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y big data, y está abierta a la colaboración con distintas entidades sanitarias y de investigación.

Vithas ha puesto en marcha un espacio de datos digitales sanitarios interoperable junto a su Fundación para la innovación e investigación sanitaria.

Vithas Data Space busca estructurar un entorno seguro para compartir datos clínicos anonimizados. El desarrollo de este ecosistema tecnológico cuenta con la financiación del Ministerio para la Transformación Digital y la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation.

Consiste en una infraestructura tecnológica y organizativa diseñada para facilitar el intercambio seguro y ético de datos sanitarios, impulsando la investigación médica y la mejora de los resultados clínicos.

La gestión del proyecto se coordina de manera conjunta entre Fundación Vithas y las direcciones corporativas Asistencial y de Transformación Digital de Vithas.

Entre los servicios ofrecidos por Vithas Data Space, destaca el catálogo de datasets que integra metadatos y datos asistenciales anonimizados, incluyendo información relacionada con episodios clínicos, resultados de laboratorio, intervenciones quirúrgicas y atenciones en urgencias.

Este servicio facilita la exploración y gestión de los diferentes conjuntos de datos disponibles y permite la aplicación práctica de los datos en escenarios clínicos de alto impacto.

Un segundo servicio son los casos de uso, en los que se exploran tres escenarios que reflejan el potencial de los datos para optimizar la práctica clínica y facilitar la toma de decisiones.

Estos casos son el seguimiento del mapa de resistencias y herramientas para el uso de antibióticos, la identificación de pacientes para inclusión en los ensayos clínicos y la evaluación de la eficacia de tratamientos farmacológicos de alto impacto.

El espacio de datos de Fundación Vithas está abierto a la participación de distintos actores del ecosistema sanitario y de investigación, como organizaciones asistenciales, centros de investigación, universidades y otros colaboradores, como empresas farmacéuticas y biotecnológicas.

Se fomenta un modelo colaborativo en el que cada participante puede aportar y consumir datos bajo un marco de gobierno común, seguro y alineado con la normativa vigente.

Vithas Data Space se apoya en una plataforma tecnológica desplegada en la nube, diseñada para garantizar escalabilidad, seguridad y flexibilidad y que recurre a herramientas tecnológicas de última generación, como la Inteligencia Artificial, el Big Data y los modelos analíticos predictivos.

El espacio de datos de Fundación Vithas cumple con las directrices de la Estrategia Europea de Datos y sigue una estructura modelo Hub and Spoke, donde un entorno centralizado (hub) gestiona los servicios comunes y la conectividad, mientras que los distintos entornos o dominios (spokes) permiten el desarrollo y explotación de casos de uso de forma aislada y controlada.

Además, la arquitectura del sistema adopta el estándar global OMOP (Observational Medical Outcomes Partnership), lo cual asegura un lenguaje de datos unificado y vocabularios estandarizados que simplifican el análisis e intercambio de los registros electrónicos de salud.

Vithas Data Space permite la integración con sistemas externos, incluyendo entornos on-premise, facilitando un ecosistema híbrido. La gestión del dato se basa en una arquitectura medallion (bronze, silver y gold).