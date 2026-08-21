Sanidad busca médicos y enfermeros para Ceuta pese a negar que exista el colapso: "Ofrecen contratos de días"

Aunque el Ministerio niega el colapso, mantiene el Plan de Catástrofes en nivel 1 y continúa ampliando plantillas ante la presión asistencial.

La sanidad pública y privada de Ceuta afronta un déficit de personal sanitario, especialmente enfermeras, agravado por la dificultad estructural para captar talento.

Se ofrecen contratos temporales, incluso de pocos días, lo que dificulta atraer y retener profesionales en la ciudad autónoma.

El Ministerio de Sanidad busca médicos y enfermeros para reforzar el Hospital Universitario de Ceuta tras el reciente asalto migratorio.

El sistema sanitario ceutí aún se mantiene tensionado dos semanas después del asalto migratorio a la ciudad autónoma. Por eso, se mantienen los refuerzos y el Plan de Catástrofes en Hospitales sigue en nivel 1.

Según ha podido saber este diario, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -controlado por el Ministerio de Sanidad- está buscando médicos y enfermeras para ampliar las plantillas del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) pese a que el departamento de García asegura que no hay un colapso, como llevan denunciando desde hace días los profesionales sanitarios.

Tras su visita el pasado domingo, la propia ministra señaló la incorporación de 60 profesionales más, hasta el 31 de agosto, "que iremos valorando si hay que seguir ampliando".

También, aseguró que si la demanda aumenta, el ministerio tiene capacidad para incrementar los recursos y pedir apoyo a otras comunidades autónomas si fuese necesario. Es decir, que no cerró la puerta a que pudiera haber un incremento en dichos refuerzos.

Sus declaraciones la respaldó el pasado jueves el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, elevando el dato a 90 profesionales más desde que empezó la crisis migratoria.

Y parece que esto no acaba aquí y las presiones de los profesionales sanitarios están teniendo su fruto. Fuentes conocedoras del asunto indican que el Ministerio continúa buscando cómo ampliar las plantillas del Ingesa.

"Es cierto que siguen buscando. Pero, ¿quién se va a venir aquí?, ofrecen contratos temporales, incluso de días. Y las condiciones en las que actualmente está Ceuta, pues no es muy atractivo", argumentan dichas fuentes.

Imagen de la carta remitida a los profesionales. Fotografía cedida a E.E

Además, "si ahora hay buenos contratos por todos sitios por la falta de profesionales cualificados. No los vas a retener", indican.

Mientras tanto, la actividad asistencial debe continuar en medio de la situación que está atravesando la ciudad.

Y el Ingesa sigue reclamando a sus profesionales sanitarios un refuerzo en las guardias. Para ello, ha vuelto a remitir una carta solicitando una lista de médicos dispuestos a realizar guardias voluntarias en el Servicio de Urgencias.

La crisis migratoria en la ciudad no sólo ha llevado a la sanidad pública a fortalecer sus plantillas, sino parece que la privada también estaría haciéndolo.

Este periódico ha podido conocer, que la sanidad privada está buscando personal para trabajar en la ciudad autónoma.

Sobre todo enfermeras, ya que junto a Melilla sufre un gran déficit de este tipo de profesionales sanitarias.

Déficit

Pero esto no es nada nuevo. Los profesionales sanitarios llevan años -sobre todo desde que sufrieron una crisis similar en 2021- demandando una ampliación de los equipos del HUCE.

Hablan de la especial vulnerabilidad de Ceuta por su situación geográfica, que cuenta con un único hospital y presenta dificultades estructurales para atraer y retener profesionales.

Es cierto que el Ingesa ha intentado retener al talento mejorando los complementos salariales, de desplazamientos y dietas, pero no ha tenido éxito: los profesionales denuncian que hay un fuerte déficit de plantilla. Y que muchas pruebas diagnósticas y tratamientos especializados están externalizados.

Pese a ello, como ya contó este diario, Padilla señaló que la presión asistencial ha disminuido desde 2020.

Además, aseguró que "la sanidad pública ceutí tiene capacidad de absorción de altos picos de demanda. Desde el cierre de frontera de 2020 la actividad asistencial se ha reducido un 34%, mientras que el número de profesionales ha aumentado un 11,85%. Aumentar los profesionales mientras la actividad cae un tercio no es algo que suela ocurrir con frecuencia".