Los médicos denuncian coacciones de Sanidad para no revelar la situación real del sistema sanitario ceutí

CESM exige al Ingesa y al Ministerio de Sanidad que aclaren las denuncias y garanticen que ningún sanitario sufra represalias por expresar la realidad del sistema.

La Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) defiende a los profesionales y advierte que no permitirá coacciones, reclamando soluciones a las carencias estructurales del sistema sanitario ceutí.

Profesionales del Hospital Universitario de Ceuta afirman que temen represalias laborales, como no renovar contratos, por hacer declaraciones sobre la situación sanitaria.

Los médicos denuncian coacciones y amenazas verbales del Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, para no revelar la situación real del sistema sanitario en Ceuta.

La dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) -dependiente del Ministerio de Sanidad- está intentando ocultar lo que ocurre en las instalaciones del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). O eso denuncian los profesionales sanitarios.

Los médicos manifiestan coacciones y amenazas verbales de Sanidad para no revelar la situación real del sistema sanitario ceutí.

"Me han llegado a decir que en una reunión varios directivos dijeron que cuando esto pase habrá consecuencias para todos aquellos que hayan hablado", confirman fuentes del HUCE a este diario.

De hecho, "hay compañeros que manifiestan que, por ejemplo, saben que como han dado declaraciones no se les va a renovar el contrato. Hay numerosos testimonios de preocupación. No obstante, la gente tiene miedo por sufrir represalias y, por eso, no lo denuncia oficialmente", aseguran.

Ante tal revuelo, la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) ha salido en defensa de los profesionales sanitarios de Ceuta. La organización ha dejado claro en un comunicado que no permitirá que ningún médico sea coaccionado por denunciar la situación sanitaria.

Si estas actuaciones se confirman, "estaríamos ante un comportamiento absolutamente inadmisible en una institución pública y ante un intento de utilizar la posición jerárquica para intimidar a los profesionales y limitar su libertad de expresión", señalan.

CESM recuerda, además, que la situación sanitaria de la ciudad autónoma no es un problema surgido ahora "ni una denuncia oportunista".

La organización lleva años reclamando soluciones para las graves deficiencias y dificultades que atraviesa la sanidad ceutí y advirtiendo de la falta de profesionales, la presión asistencial y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo médico.

Por ello, "resulta especialmente preocupante que, en lugar de escuchar a quienes trabajan diariamente en primera línea y conocen de primera mano las necesidades del sistema, determinados responsables directivos parezcan más preocupados en controlar quién habla y qué dice, que en solucionar los problemas que los profesionales están poniendo sobre la mesa", indica el sindicato.

CESM recomienda a cualquier profesional que haya recibido amenazas, presiones o advertencias por sus declaraciones o por su contacto con los medios de comunicación, que lo ponga inmediatamente en conocimiento del Sindicato Médico de Ceuta (CESM-Ceuta), que recabará la información necesaria y prestará el apoyo y asesoramiento legal correspondiente.

En consecuencia, la organización estudiará con los profesionales afectados todas las actuaciones necesarias y adoptará las medidas legales que correspondan si se confirma la existencia de amenazas, coacciones, represalias laborales o cualquier otra actuación destinada a silenciar sus declaraciones.

"Un hospital público no es propiedad de sus directivos y los médicos no son empleados a los que se pueda amenazar para que guarden silencio", señala.

La institución exige finalmente al Ingesa y al Ministerio de Sanidad que aclaren de inmediato estas informaciones, garanticen que ningún profesional será objeto de represalia alguna por sus declaraciones y actúen para recuperar un clima de respeto, libertad y normalidad en el HUCE y el resto de centros sanitarios de la ciudad autónoma.