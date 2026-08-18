Sólo una botella de agua, sin tapones y detectores de radiofrecuencia: las nuevas medidas de seguridad del MIR

Las nuevas normas también refuerzan la prohibición de dispositivos electrónicos, permitiendo únicamente relojes analógicos sin capacidades digitales ni de comunicación.

El Sindicato de Médicos y Facultativos ha presentado un recurso para permitir alimentos y agua, alegando que la medida es desproporcionada para exámenes de larga duración.

Los aspirantes sólo podrán llevar un bolígrafo transparente, documentación y una botella de agua pequeña sin etiqueta; se prohíben alimentos y tapones para los oídos.

Sanidad implementará nuevas medidas de seguridad en el examen MIR 2027, incluyendo detectores de radiofrecuencia y restricciones sobre objetos permitidos.

Las recientes sospechas de posible fraude en el examen MIR han hecho que Sanidad reaccione. El departamento que dirige Mónica García ha decidido reforzar las medidas de seguridad en la convocatoria 2027 después de que en la anterior prueba se identificara a un aspirante intentando copiar con gafas de IA y un reloj inteligente.

Entre esas nuevas medidas se encuentra el despliegue de sistemas de detección de radiofrecuencia. Además, no se permitirá que el alumno utilice tapones y sólo podrá entrar al examen con un bolígrafo transparente de tinta azul o negra, una botella de agua y sin ningún tipo de alimento.

Así lo recoge la orden del MIR 2027 publicada hace unos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el BOE señala que los aspirantes sólo podrán tener encima de la mesa "la documentación identificativa, los útiles de escritura y una botella de agua pequeña transparente sin etiqueta". Una medida que desde las academias han calificado de "surrealista" y "sin sentido".

De hecho, esto ha llevado al Sindicato de Médicos y Facultativos (SIME) a presentar un recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Sanidad para que se eliminen las restricciones sobre alimentos y agua.

El sindicato ha tachado de "desproporcionada" la medida, teniendo en cuenta además que el llamamiento comenzará a las 13.00 horas y el examen a las 14.00, lo que supone que los opositores tendrían que permanecer un mínimo de cinco horas y media sin alimento.

Por ello, el recurso presentado por el sindicato solicita la modificación de la base novena, que recoge estos requisitos, o una interpretación que haga compatibles la seguridad del examen y la salud y el rendimiento de los aspirantes.

@pilar_cto 🚨 QUE EL BOE NO OS ROBE LA ENERGÍA AHORA. Sí, lo de los tapones y la comida es una faena. Pero tenemos meses para adaptarnos y entrenarlo poco a poco. Ruido, distracciones, nuevas rutinas… todo se entrena. El objetivo no es llegar al MIR pensando: “Espero que todo salga perfecto.” Sino pensando: “Aunque no todo salga perfecto, estoy preparado.” 🧡 Siempre pa’lante, chicos. ♬ original sound - soundeffectsforyou

La propuesta plantea que las instrucciones de la prueba incluyan la opción de llevar una pequeña cantidad de alimentos en bolsas o recipientes completamente transparentes, sometidos a la inspección del personal responsable, así como agua en envases transparentes y sin etiqueta, garantizando su reposición de manera controlada, ya que la convocatoria no precisa la capacidad de la botella permitida ni contempla su reposición.

El recurso también pide asegurar el acceso inmediato a glucosa, alimentos, líquidos o medicamentos por razones médicas, especialmente ante situaciones como el riesgo de hipoglucemia en personas con diabetes.

Medidas de control

Como ya anunció Sanidad en su momento, se utilizarán "equipos pasivos de detección de radiofrecuencia, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos u otras tecnologías análogas de detección no intrusiva" para evitar y controlar los casos de copia.

"Dichos equipos tendrán exclusivamente funciones de detección, sin capacidad para interceptar comunicaciones, acceder a contenidos, identificar personas, tratar datos personales o interferir comunicaciones electrónicas", especifica el BOE.

Esto se enmarca dentro de las medidas de seguridad para endurecer las prohibiciones sobre dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, relojes inteligentes, gafas de IA, auriculares, microauriculares, cámaras, tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización, sistemas de transmisión o recepción de datos.

Tampoco estará permitida la utilización de calculadoras, excepto las que se faciliten por los responsables de la mesa a las personas que optan a plazas del ámbito de la Física.

Como excepción a lo dispuesto, podrá utilizarse exclusivamente un reloj de pulsera destinado a la mera indicación de la hora mediante esfera y agujas.

Dicho dispositivo deberá carecer de pantalla digital, capacidad de comunicación o conectividad por cualquier medio, almacenamiento de información, geolocalización, grabación, reproducción o cualquier otra funcionalidad distinta de la indicación de la hora.

Se permitirá la utilización de herramientas imprescindibles por razones médicas debidamente acreditadas, siempre que dicha circunstancia haya sido comunicada previamente y autorizada por la organización en los términos establecidos en la convocatoria.

Con todo, la tenencia, utilización o ocultación de estos dispositivos supondrá la anulación del ejercicio y a la exclusión del proceso selectivo.

"La mera detección de una señal o de un dispositivo mediante los sistemas de comprobación constituirá un indicio que podrá dar lugar a las actuaciones de verificación que resulten procedentes, sin perjuicio de la valoración conjunta de las circunstancias concurrentes en cada caso", añade el BOE.

Desde la Asociación MIR (AME) valoran favorablemente estas medidas antifraude. Por ahora, están a la espera de que Sanidad les traslade de forma directa un plan de seguridad más detallado para conocer cómo se van a implementar materialmente esas medidas en las diferentes sedes.

"No sabemos qué dotación concreta de sistemas de detección va a existir, si estarán disponibles de manera homogénea en todas las sedes, qué formación específica va a recibir el personal encargado de la vigilancia, cuántos vigilantes habrá en función del número de aspirantes o qué protocolo exacto se seguirá cuando exista una sospecha fundada de utilización de un dispositivo electrónico", indica Jesús Francisco Arzúa, presidente de la AME.

La organización considera que debería estudiarse jurídicamente un régimen de consecuencias específico para los casos en los que exista un fraude deliberado y plenamente acreditado, siempre con proporcionalidad, derecho de defensa y todas las garantías.

Actualmente, se produce una situación difícil de explicar a los aspirantes: una persona puede ser sorprendida intentando copiar en una prueba de estas características, ser expulsada de esa convocatoria y, sin embargo, poder volver a presentarse posteriormente.

"Creemos que merece la pena estudiar, si para los supuestos graves y acreditados debería existir una inhabilitación temporal", matiza Arzúa.