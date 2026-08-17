Los sindicatos de oficinas de farmacia, sobre el convenio: "Las propuestas de FEFE son ilegales, está dilatando la negociación"

De no haber avances en septiembre, los sindicatos ya preparan nuevas movilizaciones y no descartan una huelga indefinida.

Los sindicatos defienden que las farmacias pueden asumir la subida salarial, alegando que sus beneficios han crecido más de un 7%.

Las principales discrepancias entre sindicatos y patronal se centran en la subida salarial (los sindicatos piden un 16% en tres años) y la flexibilidad de la jornada.

Los sindicatos acusan a la patronal FEFE de proponer medidas que rozan la ilegalidad y de dilatar la negociación del convenio de oficinas de farmacia.

Las posturas entre los sindicatos (CCOO, UGT, Cig y Fefane) del convenio de oficinas de farmacia y la patronal (FEFE) están bastante alejadas. La última reunión -celebrada a finales de junio- supuso todo un punto de inflexión para la negociación. Desde entonces, ambas partes han protagonizado un cruce de acusaciones.

Por su parte, las organizaciones sindicales acusan a la patronal de que sus propuestas rozan "la ilegalidad" y de estar "dilatando la negociación". Así lo denuncia a este diario Zigor Etxabe, miembro de Fefane, que ha estado presente en el proceso de diálogo.

En una entrevista con este diario Etxabe añade que los sindicatos, desde el principio, han tenido voluntad de llegar a un acuerdo. "Personalmente me ofende que la patronal diga que no hemos presentado ofertas cuando no hemos parado. Gracias a nuestra iniciativa se han cerrado varios acuerdos. Como es el caso del protocolo LGTBI", precisa.

"Propusimos también activar el sistema de la carrera profesional dentro de las oficinas de farmacia. Nos contestaron que se puede estudiar, eso es lo que sabemos de momento. También, hemos demandado que se pague un plus por los domingos y los festivos. Esto último no han querido ni escucharlo", añade el representante sindical.

"Son propuestas que se han hecho, lo que pasa es que no les han interesado", continúa.

Al igual que la patronal, cuenta que todo cambió a raíz de la última reunión con la presencia del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). "En esta cita FEFE se cerró en banda".

Por ahora, los puntos siguen muy alejados en los salarios y la flexibilidad de la jornada.

"Les hemos hecho propuestas, lo que pasa es que no les han interesado"

"En el tema de los salarios lo que pedimos es que por lo menos se incremente lo mismo que se subió en los tres años del convenio anterior. Es decir, pedimos un incremento del 16% que equivaldría a un 4% por cada año".

También, "le hemos dicho que si no quieren pagar los retrasos ni 2025 ni de 2026 -por el periodo de ultractividad al estar negociándose el convenio- tendrán que pagar más que los años anteriores", cuenta.

Así, añade que los sindicatos aceptaron que no se pagaran los retrasos de 2025, fecha en la que tendría que haber entrado en vigencia el nuevo convenio, con la idea de acercar posturas y llegar un acuerdo. No obstante, no van a hacer lo mismo con este año.

"Me parece ya demasiado, hay gente que lo está pasando mal. Es que sólo nos han subido un 2% y la vida poco a poco está subiendo más. El IPC se ha disparado cerca de un 4%", precisa.

Conviene recordar que ese incremento del 2% del que habla Etxabe viene fijado por ley.

Es decir, el convenio dicta que en periodos de ultractividad se deben subir los sueldos siempre que el PIB del año anterior haya crecido por encima del 1%.

Beneficios

La patronal alude que el principal punto de conflicto está en esa subida salarial. Según contó a este diario su secretaria general, Elena Jiménez, la enorme disparidad en el tamaño y facturación de las farmacias impide que establecimientos más pequeños puedan asumir de golpe este incremento.

Ante eso, los sindicatos inciden en que los beneficios de las farmacias no han parado de crecer y que pueden asumir "sin problema" la subida salarial que demandan.

"Si en 2026 se subiera un 4% y tuvieran que pagarnos esa diferencia de un 2%, entre la ultraactividad y la subida serían unos 600 euros aproximadamente por farmacéutico. No me digas que eso no puede afrontarlo una farmacia", denuncia Etxabe.

"O sea que no están a disposición de decir no tengo dinero para no pagar. Por mucho que digan que hay farmacias que están peor o mejor, en general, sus beneficios han crecido más de un 7%", incide.

"Por mucho que digan que hay farmacias que están peor o mejor, en general, sus beneficios han crecido más de un 7%"

Otro de los puntos de fricción es la flexibilización de la jornada.

"La patronal quiere que se trabajen turnos de más de 9 horas y que los descansos obligatorios se acumulen en periodos de más de cuatro semanas. Eso a nosotros nos parece que roza la ilegalidad. Por ejemplo, sería que te acumulan el turno de noche con el de mañana y luego te den cuatro libres. No obstante, va a haber semanas que no vas a ser persona. No vas a trabajar en condiciones", precisa.

En la última reunión, según cuenta el representante sindical, comunicaron a la patronal que querían que estas condiciones fueran diferentes. "Sin embargo, FEFE se negó y no veía otras opciones".

Desde ese momento, no han vuelto a mantener contacto alguno. Tal y como acordaron, en el mes de septiembre, se volverán a reunir para retomar las negociaciones. Aunque los sindicatos creen que el proceso ha entrado en un terreno complejo ante la firme negativa de la patronal a ceder en las pretensiones clave.

En paralelo, las organizaciones sindicales empezarán el cole con deberes. A principios de septiembre, tienen una cita programada para coordinar la puesta en marcha de nuevas movilizaciones.

Ya han avisado de que si no hay un posible acercamiento con la patronal intensificarán sus manifestaciones y no descartan hasta llegar a la huelga indefinida si fuera necesario.