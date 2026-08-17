Nestlé desarrolla nuevos productos para pacientes que toman medicamentos adelgazantes como Ozempic

Ya ha lanzado productos específicos, como Boost Advanced Nutrition Shake en EE.UU. y Milo PRO High Protein en Asia y Australia, dirigidos a usuarios de fármacos GLP-1.

Nestlé ha añadido proteína de colágeno a su marca Vital Proteins y patentado combinaciones de ingredientes para mantener masa muscular y reducir el apetito.

La compañía busca contrarrestar efectos secundarios asociados a la rápida pérdida de peso, como la pérdida de masa muscular y grasa facial.

Nestlé desarrolla productos con inteligencia artificial y ciencia nutricional para quienes toman medicamentos adelgazantes como Ozempic y Wegovy.

Nestlé busca convertir el auge de los fármacos para bajar de peso en una oportunidad de negocio. La multinacional que comercializa Nescafé, KitKat o Nestea está desarrollando productos con inteligencia artificial (IA) y ciencia nutricional dirigidos a pacientes que toman medicamentos adelgazantes como Ozempic y Wegovy.

La rápida adopción de estos fármacos fabricados por Novo Nordisk y Eli Lilly ha alimentado la preocupación de los inversores de que los medicamentos que suprimen el apetito puedan reducir de forma permanente la demanda de alimentos envasados, aperitivos y bebidas.

No obstante, Nestlé cree que estos fármacos también están creando un nuevo mercado para productos diseñados para contrarrestar los efectos secundarios de la pérdida de peso rápida.

El director de tecnología, Stefan Palzer, declaró a Reuters que Nestlé está utilizando IA y otras tecnologías para analizar la investigación clínica, identificar combinaciones de nutrientes y desarrollar productos adaptados a los usuarios de GLP-1.

"Con esta cartera de proyectos, estamos bien posicionados. Es una gran oportunidad para nuestra empresa", afirmó.

Los materiales de presentación mostrados a Reuters detallaban los efectos secundarios asociados con la pérdida rápida de peso, incluida la pérdida de masa muscular y la pérdida de grasa facial, a menudo denominada "cara de Ozempic", y describían las áreas en las que Nestlé cree que sus productos pueden ayudar a abordarlos.

Cabe recordar que el mercado de los fármacos GLP-1 está dominado por Mounjaro y Zepbound de Eli Lilly, y Wegovy y Ozempic de Novo Nordisk. Según Boston Consulting Group, sólo en Estados Unidos alrededor de 16 millones de personas toman medicamentos GLP-1, una cifra que se espera que aumente considerablemente para finales de la década.

Efectos secundarios

Palzer afirmó que los científicos de Nestlé han estado estudiando las consecuencias de la pérdida de peso rápida y desarrollando productos diseñados para ayudar a los consumidores a controlarlas.

La empresa está utilizando herramientas de IA para procesar grandes volúmenes de investigación clínica e identificar combinaciones de nutrientes que puedan ayudar a mantener la salud muscular, la hidratación y la ingesta nutricional.

Nestlé ha comenzado a añadir proteína de colágeno a los productos de su marca Vital Proteins para abordar las preocupaciones relacionadas con la salud de la piel, el cabello y las uñas vinculadas a la pérdida rápida de peso.

"Una parte importante de la pérdida de peso es que la gente pierde masa muscular magra", dijo Palzer.

"Hemos encontrado una combinación de dos micronutrientes que hemos industrializado y que estimulan el crecimiento del tejido muscular. Por un lado, aportan proteínas; por otro, estimulan el crecimiento más rápido del tejido muscular."

Palzer afirmó que Nestlé también había patentado combinaciones de ingredientes propios diseñadas para reducir el apetito entre los consumidores que a menudo experimentan un aumento del hambre después de interrumpir los tratamientos con GLP-1.

La empresa ya ha lanzado productos dirigidos a usuarios de GLP-1.

La filial estadounidense de Nestlé creó Boost Advanced Nutrition Shake, comercializado como un batido con 35 gramos de proteína para favorecer la salud muscular durante la pérdida de peso. En Asia y Australia, Nestlé ha lanzado una versión con mayor contenido proteico de su bebida de malta Milo, llamada Milo PRO High Protein.