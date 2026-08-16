Mónica García ignora las denuncias de los médicos: "No hay un colapso sanitario en Ceuta, solo lugares tensionados"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibe a la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Palacio autonómico para tratar la crisis sanitaria y migratoria que padece la ciudad. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA La ministra Mónica García asegura que no hay colapso sanitario en Ceuta pese a la crisis migratoria, aunque reconoce zonas hospitalarias tensionadas. En los últimos 15 días se han atendido a 5.800 migrantes y la ocupación hospitalaria está al 50%, sin necesidad de suspender consultas ni llamar a personal de vacaciones. García pide a la Ciudad Autónoma que ceda más espacios para mejorar la atención y condiciones sanitarias de los migrantes, señalando que el riesgo epidemiológico es bajo para los ceutíes. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advierte que la ciudad está en peligro y reclama que se atiendan las demandas de los sanitarios ante la situación crítica tras la entrada masiva de migrantes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que "no hay un colapso sanitario" por la crisis migratoria, pero sí ha admitido que "algunos lugares están especialmente tensionados" como en urgencia o plantas de medicina internas y quirúrgicas, a la vez que ha cifrado en 5.800 los migrantes que se han atendido en los últimos 15 días.

En esas zonas, ha recalcado que ha habido un "sobreesfuerzo de los profesionales" a los que agradece su labor. La ministra, que todavía no había pisado territorio ceutí desde la entrada masiva el pasado 30 de julio, este domingo ha dado sus primeras declaraciones al respecto desde la propia ciudad autónoma.

"En Ceuta no hay un colapso sanitario", ha subrayado, y ha puesto como prueba de ello que no han tenido que pedir a ninguno de los profesionales que vuelva de sus vacaciones, a nadie se le ha hecho salir de su área y el hospital está al 50 % de ocupación de camas.

La ministra ha trasladado a la ciudad que "ninguna de las consultas y asistencias sanitarias se han suspendido", señalando asimismo que "hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes".

De hecho, ha precisado que los principales riesgos están en la salubridad para las personas migrantes "que son las que pueden tener un mayor acceso a determinadas enfermedades infecciosas que hasta ahora han estado contenidas" y es por eso que ha pedido al Gobierno de Ceuta que ceda más espacios en la ciudad para atenderlos.

"Hemos propuesto que la ciudad Ceuta nos ceda espacios para realizar determinadas actuaciones para evaluar las condiciones sanitarias de las personas migrantes que están en la ciudad autónoma", ha explicado.

García ha detallado que la urgencia de salud pública de primer orden es "dar condiciones de salubridad a los migrantes". "Asociar inmigración con enfermedad, al igual que con delincuencia, es injusto y xenófobo", remarca.

Tras reunirse con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez; con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra ha comparecido ante la prensa para subrayar que "los migrantes no traen enfermedades".

Por eso, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población ceutí sabiendo los posibles miedos que pueden tener y ha asegurado que los ciudadanos no se pueden infectar de algunas enfermedades que traigan los migrantes porque hay circuitos diferenciados de atención.

Lo que hay, ha dicho, es un riesgo para los migrantes derivado del hacinamiento de personas y por eso ha propuesto a la Ciudad Autónoma que habilite y les cedan espacios para poder hacer desarrollos de salubridad.

Asimismo, ha defendiendo que "tenemos capacidad para escenarios de mayor demanda" y ha puesto como ejemplo la DANA.

García, citando información trasladada desde la ciudad autónoma, solo ha reconocido cinco de las quince agresiones sexuales que habían confirmado agentes de la Policía ceutí.

Esta tarde visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos, para después mantener un encuentro con representantes de organizaciones sociales.

Reunión con Vivas

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido este domingo a Mónica García, que atienda las demandas del colectivo sanitario de la ciudad autónoma y ha subrayado que la región "está en peligro" tras la entrada masiva que ha alterado "radicalmente" su normalidad.

Durante la reunión que ambos han mantenido en la sede de la Asamblea ceutí, Vivas ha recordado a la titular de Sanidad que este es "uno de los pilares del Estado" y ha añadido que la ciudad vive una situación "excepcionalmente crítica" que se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, su presidente ha señalado que la población vive actualmente “sobrecogida, con el alma en vilo” y ha resumido su preocupación con una frase: “Ceuta está en peligro”.

La reunión se ha celebrado con la presencia de miembros del equipo de la ministra y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, mientras que Vivas ha estado acompañado por varios integrantes de su Ejecutivo.

Por otra parte, el Gobierno autonómico ha anunciado que este lunes, a primera hora, celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la situación cuando están a punto de cumplirse veinte días desde la entrada masiva y adoptar “las decisiones que se estimen pertinentes”.

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