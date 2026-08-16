Mónica García, abucheada por los sanitarios de Ceuta durante su visita a la ciudad: "Sinvergüenza, dimisión"

Las claves

Las claves Generado con IA Mónica García, ministra de Sanidad, fue abucheada y se le pidió la dimisión por parte de médicos y sanitarios en Ceuta. La protesta se produce tras el colapso y la gestión sanitaria posterior a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad. Manifestantes también criticaron al presidente Pedro Sánchez por no acudir a Ceuta tras el incidente y por seguir de vacaciones. García niega que haya colapso sanitario y rechaza las acusaciones de que los migrantes traen enfermedades, centrando su discurso en los datos de ocupación hospitalaria.

La escena se repite en Ceuta. Si el pasado jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue abucheado en la ciudad autónoma, hoy ha sido la titular de Sanidad, Mónica García, la que ha sido criticada en la localidad española.

Un grupo de médicos y sanitarios que llevan denunciando la situación de la ciudad desde el asalto del 30 de julio, han abucheado a la ministra, y han pedido su dimisión.

Tras salir de la reunión con la Delegación de Gobierno en Ceuta, había decenas de personas esperando en la puerta para abuchear a la ministra por el colapso y la gestión sanitaria tras la entrada masiva de inmigrantes y después de que miles de ellos continúen viviendo en la ciudad autónoma en condiciones de insalubridad.

🤬 Médicos y profesionales sanitarios increpan a Mónica García en Ceuta y reclaman su dimisión: "Hija de la gran p**ta, sinvergüenza"



👉 La ministra visita la ciudad autónoma dos semanas después de que los médicos se lo exigieran



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Hasta las inmediaciones del edificio del que ha salido la ministra se han trasladado un grupo de médicos de Ceuta para increpar a la ministra y pedir hablar con ella.

De hecho, una de las médicos allí congregadas se ha saltado el cordón policial -en un estado de desesperación- para intentar que Mónica García se parase a hablar con ellos: "Los médicos de urgencias queremos hablar con usted", clamaba esta mujer.

Al tiempo se han podido escuchar cánticos a modo de protesta por parte de los ceutíes que pedían la "dimisión, dimisión", de la titular de la cartera de Sanidad.

Eso sí, el enfado no es solo con la ministra de Sanidad sino que va más allá y apunta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien recriminar "estar de vacaciones": "¡Estás abandonando al pueblo!", claman los manifestantes.

Y, es que, el presidente del Gobierno -después de 17 días del asalto masivo a la valla y de la invasión de la ciudad- no ha aparecido por la ciudad autónoma, ni ha interrumpido sus vacaciones estivales.

Colapso que niega García

Mónica García ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión con el delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz.

De hecho la ministra, ante las preguntas de los periodistas, ha asegurado que se va a reunir durante la tarde de este domingo con los médicos de Ceuta para conocer sus testimonios de primera mano.

Sin embargo, García niega que haya un colapso sanitario y ha tachado de xenófobos a quienes aseguran que "los migrantes traen enfermedades".

Una afirmación categórica que finalmente ha acabado descomponiéndose tras ser preguntada por los casos de tuberculosis y otras enfermedades que, según los médicos locales, se han detectado entre algunos de ellos: "Tienen enfermedades como podemos tener nosotros", ha sentenciado la ministra.

En cualquier caso, se ha centrado en los datos de la ocupación hospitalaria y de la gestión sanitaria de las diferentes especialidades de Ceuta para afirmar que no hay una crisis.

Aunque fuera de los hospitales los inmigrantes están viviendo en condiciones de salubridad cuestionables después de 17 días acampados en la playa del Trampolín y en otros puntos de Ceuta.