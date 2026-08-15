Mónica García visitará Ceuta este domingo, 16 días después del asalto y de denuncias de caos de los médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa Europa Press

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Las claves Generado con IA La ministra de Sanidad, Mónica García, visitará Ceuta este domingo, 16 días después del intento de asalto en la frontera. Durante su visita, García se reunirá con el delegado del Gobierno, la directora del INGESA y el presidente de la ciudad autónoma. La ministra también visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con representantes médicos y organizaciones sociales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, acudirá este domingo a Ceuta, 16 días después del intento de asalto de la frontera y semanas después de que los médicos hayan denunciado "escenas de caos y descontrol" en la ciudad autónoma.

La responsable de Sanidad se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez; con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Múñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

García también visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos, para después mantener un encuentro con representantes de organizaciones sociales.

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