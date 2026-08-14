Competencia da luz verde al nuevo decreto de financiación de medicamentos del Ministerio de Sanidad

La CNMC propone recomendaciones como mayor transparencia, limitar la confidencialidad, ajustar márgenes de distribución y concretar criterios para precios dinámicos.

El gasto farmacéutico público en 2024 alcanzó los 23.270 millones de euros, con un incremento sostenido respecto a años anteriores.

La normativa busca homogeneizar procedimientos de financiación, reforzar la transparencia y establecer mecanismos de seguimiento y reevaluación.

La CNMC ha dado un informe favorable al nuevo Real Decreto de financiación de medicamentos propuesto por el Ministerio de Sanidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe favorable sobre el nuevo Proyecto del Real Decreto de financiación de medicamentos del Ministerio de Sanidad que acaba de pasar por el proceso de audiencia pública.

Así, la nueva normativa tiene como objetivo homogeneizar los procedimientos de financiación y precios; concretar los criterios aplicables; reforzar la transparencia y la seguridad jurídica; establecer mecanismos de seguimiento, revisión y reevaluación de las decisiones e incorporar instrumentos para gestionar la incertidumbre y fomentar la competencia efectiva.

"La evolución reciente del sector revela tensiones presupuestarias", según señala la CNMC.

En 2024, el gasto farmacéutico público alcanzó los 23.270 millones de euros, con un incremento sostenido respecto a años anteriores. Entre 2023 y 2024, se incorporaron 1.269 nuevas presentaciones y se financiaron 118 nuevos principios activos.

Por eso, para Competencia, el proyecto normativo dota de mayor sistematización y previsibilidad a los procedimientos existentes e incorpora instrumentos para mejorar la eficiencia del gasto farmacéutico.

También refuerza los mecanismos de seguimiento y reevaluación y favorece la competencia entre medicamentos, una vez finalizados los periodos de exclusividad.

El texto incorpora mecanismos de financiación vinculados a resultados, refuerza la evaluación económica y utiliza evidencia para la reevaluación de medicamentos financiados. E introduce sistemas de precios dinámicos que intensifican la competencia entre medicamentos competidores.

Recomendaciones

Sin embargo, "desde la óptica de la promoción de la competencia y de los principios de buena regulación, la CNMC ha ofrecido varias recomendaciones.

Competencia reclama que el precio sea uniforme y una prohibición general de descuentos.

" Hay que valorar mecanismos que garanticen la competencia con una mayor traslación al Sistema Nacional de Salud (SNS) de las ganancias de eficiencia generadas por aquella y reforzar en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) el análisis del impacto competitivo de los límites a descuentos y condiciones económicas diferenciadas", demanda.

Por otro lado, la CNMC cree que es necesario reforzar la trazabilidad entre la evaluación técnica y la decisión final, especialmente cuando esta se aparte de las conclusiones técnicas.

Es fundamental mejorar también la transparencia de los criterios utilizados y evaluar el cumplimiento de sus objetivos.

El órgano pide restringir la confidencialidad a la información estrictamente comercial, aumentar la transparencia de los criterios de financiación y facilitar el acceso de la CNMC a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones de supervisión e investigación.

Otro de los puntos fundamentales son los márgenes de distribución. Demanda ajustar la remuneración de la distribución, trasladar al Sistema Nacional de Salud parte de los ahorros generados en la cadena de distribución de los medicamentos financiados (tipo clawback) y mejorar la información sobre los descuentos.

Sobre el régimen del precio notificado para medicamentos no financiados, pide limitar su uso fuera del ámbito de financiación pública a casos excepcionales, justificados y proporcionados.

En cuanto a los precios dinámicos para medicamentos competidores, demanda concretar los criterios de revisión de precios, reforzar la justificación de los factores relacionados con el abastecimiento, la resiliencia o la viabilidad económica.

La CNMC también considera que hay que establecer mecanismos de evaluación que permitan valorar el impacto del sistema sobre la penetración de genéricos y biosimilares y sobre los ahorros trasladados al SNS.

Por último, aconseja evaluar periódicamente el impacto del sistema de precios de referencia sobre la competencia y definir con mayor claridad los criterios para excepciones y para mecanismos correctores vinculados a objetivos de abastecimiento, resiliencia o sostenibilidad económica.