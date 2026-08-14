Cambio de tendencia en los nuevos MIR: Radiología, Oftalmología y Endocrinología cogen un fuerte impulso

La convocatoria MIR 2027 ofrecerá 12.850 plazas, de las cuales 9.676 serán para Medicina, marcando un nuevo récord en la oferta formativa sanitaria.

Los futuros médicos priorizan la conciliación, la flexibilidad horaria y el equilibrio entre vida personal y profesional al elegir especialidad.

Endocrinología ha adelantado a Cardiología y agotó plazas mucho antes que en convocatorias anteriores; Oftalmología también cerró sus cupos notablemente rápido.

Radiología, Oftalmología y Endocrinología se posicionan como especialidades cada vez más demandadas entre los nuevos MIR, impulsadas por la tecnología y la IA.

Los nuevos MIR ya se están preparando para la convocatoria de 2027, mientras que la última promoción acaba de iniciar su residencia. Durante el proceso de preparación, los opositores ya están dejando claras sus preferencias. Y es que, desde hace unos años, las academias están notando un cambio de tendencia en la elección de especialidades.

Los futuros médicos cada vez se están decantando más por ramas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología como puede ser Radiología. Además, sobre todo, en la última convocatoria Endocrinología y Oftalmología han cogido un fuerte impulso.

"Aunque las especialidades tradicionalmente más demandadas -Dermatología y Cirugía Plástica- siguen teniendo mucho tirón, cada vez vemos a más alumnos que valoran factores que antes quizás quedaban en segundo plano", señala a este diario Pilar Sánchez, directora de relaciones institucionales de la academia CTO.

"Hace dos años, daba mucho miedo que la IA en una especialidad como Radiodiagnóstico fuera a quitar trabajo a los profesionales. En cambio, ahora, se ha disparado su demanda", indica.

Por otro lado, se están produciendo cambios drásticos en otras especialidades. Endocrinología ha dado "un sorpaso espectacular", adelantando a tradicionales gigantes como Cardiología. Movimiento que ocurrió en la convocatoria de 2025.

Si hace dos años, Endocrinología agotaba sus cupos rozando el número 4.400, en la convocatoria de 2025 escaló al 3.400 y, en esta última edición, cerró sus puertas en el 2.700.

Por su parte, Oftalmología también ha dado un salto muy importante. "Nunca se había agotado tan temprano como este año que completó sus plazas en el puesto 2.069 frente al 2.600 de 2025.

De hecho, se está consolidando como una de las más codiciadas.

En general, las especialidades médico-quirúrgicas (Obstetricia y Ginecología, Urología, Otorrinolaringología, Dermatología) están ganando bastantes adeptos.

Sánchez precisa que los MIR "ya no se decantan sólo por el prestigio de una especialidad, un determinado hospital o el número en qué se agotan las especialidades sino mucho más en cómo va a ser su vida durante y después de la residencia. Se guían por el número y dureza de guardias, en la conciliación y la flexibilidad de jornada".

"El cambio más interesante es que el futuro médico está eligiendo, ya no sólo está eligiendo una especialidad sino más un proyecto de vida. Las nuevas generaciones le están dando mucha relevancia a la vida que quieren llevar una vez superen el proceso de formación. Es un paradigma interesante que cada vez es más acusado", sentencia.

En la misma línea se manifiesta Jesús Alonso, responsable de coordinación de la academia AMIR. En definitiva, especialidades como Dermatología, Cirugía Plástica, Oftalmología son algo más atractivas porque "permiten un equilibrio entre la vida personal y la laboral".

Por ejemplo, "Dermatología permite horarios más regulares, predecibles, no requiere la realización de guardias de urgencias. Esto es lo peor que se lleva durante la residencia. Además, junto a Oftalmología tiene la posibilidad de poder compaginar la asistencia en la sanidad privada", señala Alonso.

Convocatoria 2027

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado las plazas ofertadas para la convocatoria de 2027. Sanidad ha vuelto a batir el récord de plazas convocando 12.850, lo que supone 484 más que este año.

Para Medicina (MIR) se convocarán 9.676; para Enfermería (EIR) 2.341; en el caso de Farmacia (FIR) 377; Psicología Clínica (PIR) 293 plazas; Química (QUIR), 37; Biología (BIR), 69 y Física (RFIR) 57 plazas.

Así, el examen se celebrará el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13 -12 en Canarias- y el ejercicio se iniciará a las 14 -13 en Canarias-.

El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España: Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Oviedo, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cáceres, Santander, Granada, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Vigo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.