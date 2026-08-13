Las primeras urgencias sanitarias tras el eclipse: mareos por calor, molestias y problemas oculares "sin gravedad"

La mayoría de las consultas fueron por síntomas leves como ojos rojos, mareos y malestar general, en muchos casos no relacionados directamente con el eclipse.

En Madrid se contabilizaron 101 incidencias; en la Comunidad Valenciana, 20 atenciones, y en el País Vasco, 58 personas acudieron por dolencias oculares leves.

Los daños oculares por mirar al sol pueden tardar entre 24 y 48 horas en manifestarse, aunque no se han registrado casos graves.

El eclipse solar total en la Península Ibérica provocó un leve aumento de urgencias por mareos, calor y molestias oculares sin gravedad.

El histórico eclipse solar total que este miércoles ha vivido la Península Ibérica se ha saldado con un leve aumento de las incidencias y visitas a urgencias por mareos producidos por el calor y molestias oculares que no han revestido gravedad.

Hay que tener en cuenta que los daños retinianos producidos por haber mirado al sol no suelen cursar con dolor y se manifiestan entre las 24 y 48 horas posteriores al suceso que las ha causado, por lo que los expertos recomiendan estar atentos a posibles molestias.

El eclipse "ha transcurrido sin incidencias graves", comenta Manuel Pons, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).

"Había refuerzos por lo que pudiera pasar, pero solo ha habido alguna atención más de lo habitual por problemas oculares que no han llegado a serlo, sino más bien, consultas por alguna molestia que notaban los pacientes, no relacionadas con el eclipse".

Se refiere a molestias como "ojos rojos por conjuntivitis, miodesopsias por exploración normal, etc. Cosas que pueden venir un día normal pero que no estaban relacionadas con el eclipse".

Algunas comunidades ya han ofrecido las primeras cifras de incidencias y visitas a urgencias tras el evento astronómico. Madrid ha reportado 101 incidencias hasta las 9 de la mañana de este jueves, la mayoría desde los hospitales (77), pero también atenciones del Summa (18) y en atención primaria (6).

En la Comunidad Valenciana ha habido un total de 20 atenciones por problemas relacionados con el evento, informa Europa Press. De ellos, tres han sido oftalmológicos leves, a lo que se suman 11 traumatismos, 5 lipotimias y 1 ataque de ansiedad.

País Vasco ha informado de 58 personas que han acudido a las urgencias por dolencias oculares con sintomatología leve. De ellas, 22 han sido atendidas en atención primaria y 56 en el hospital.

En Castilla-La Mancha se han registrado 18 incidencias (12 de ellas en la provincia de Guadalajara), principalmente mareos, malestar general debido al intenso calor en algunas zonas y otras consultas por haber visto el eclipse sin protección.

El clima de normalidad ha sido tal que, por ejemplo, en Galicia se han registrado 600 incidencias pero "ninguna relacionada con el eclipse", informa Europa Press. En Baleares ha habido 38 relacionadas con el evento pero no han desglosado cuáles se asocian a la salud de las personas que acudieron a observar el histórico fenómeno.