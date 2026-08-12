Los médicos demandan "un mando único" para gestionar las consecuencias de la crisis migratoria en Ceuta

La OMC pide un refuerzo inmediato de profesionales y recursos para garantizar la atención sanitaria y proteger la salud pública.

Se destaca la labor de los médicos en Ceuta, que atienden situaciones urgentes como traumatismos y heridas por arma blanca.

El presidente de la OMC solicita incluir varios ministerios en el mando único para abordar la emergencia de forma integral.

La Organización Médica Colegial reclama un mando único para coordinar la gestión sanitaria ante la crisis migratoria en Ceuta.

La Organización Médica Colegial (OMC), máximo órgano representante del colectivo, ha reclamado "un plan estratégico con un mando único" para gestionar las consecuencias sanitarias de la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta y para "la salvaguarda de estos menores y de estos seres humanos" que están afectados por la misma.

"No puedo estar más de acuerdo con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta en que necesitamos una respuesta coordinada y estratégica", ha manifestado el presidente de la OMC, Tomás Cobo, tras reunirse en este municipio con el presidente de su Colegio Oficial de Médicos, Enrique Roviralta.

A su juicio, es necesario que en el citado mando único estén integrados "no sólo el Ministerio de Sanidad", sino "también el Ministerio de Interior, el de Defensa y aquellos que tengan la responsabilidad".

Además, Cobo ha destacado la labor de los médicos que están asistiendo a las personas que lo necesitan en esta localidad, lo que "trasciende el mero cumplimiento del deber profesional".

"Es una muestra de deontología, humanidad y entrega que merece el reconocimiento de toda la profesión médica", ha enfatizado, para añadir, que se están atendiendo traumatismos y fracturas, junto a "heridas por arma blanca" y "todo tipo de situaciones urgentes".

Refuerzo inmediato

No obstante, la solidaridad y la vocación "no son un recurso ilimitado", ha explicado.

Cobo ha recordado también que las dificultades de Ceuta y Melilla para disponer de profesionales sanitarios suficientes "son estructurales", por lo que "la situación actual ha llevado al límite" la asistencia.

Por ello, ha reclamado un refuerzo profesional de inmediato, "para garantizar los relevos y descanso de las plantillas".

Junto a ello, ha pedido protección de la asistencia sanitaria ordinaria, evitando que la situación comprometa la atención habitual de los ciudadanos; y el refuerzo de la prevención y la vigilancia epidemiológica, con los recursos necesarios para proteger la salud pública.

"Hoy, venimos a decir a los médicos de Ceuta que no están solos", ha enfatizado, para continuar afirmando que "su esfuerzo merece nuestro reconocimiento, pero también una respuesta a la altura de la situación que están afrontando" de "sobrecarga y de presión existencial".