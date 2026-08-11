Sanidad afirma que "ni ha existido ni existe falta de atención alguna en Ceuta" pese a la crisis migratoria

El Ministerio recuerda que las competencias en salud pública recaen en el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.

El Ingesa reforzó los dispositivos en Ceuta con más de 60 profesionales tras el aumento de asistencias.

Sanidad afirma que los datos asistenciales no corresponden a una situación de crisis, colapso o catástrofe sanitaria.

El Ministerio de Sanidad niega que haya existido falta de atención en Ceuta durante la crisis migratoria.

Durante las últimas jornadas, el Ministerio de Sanidad ha sido objeto de numerosas críticas por su gestión de la actividad sanitaria en Ceuta tras la crisis migratoria. Las últimas fueron recogidas por EL ESPAÑOL-Invertia en esta entrevista a Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.

El departamento dirigido por Mónica García ha decidido responder a estas valoraciones en una carta de respuesta a Roviralta a la que ha tenido acceso este periódico. En ella, Sanidad defiende que "ni ha existido ni existe actualmente falta de atención alguna en el Área Sanitaria de Ceuta".

El Ministerio, que gestiona la sanidad ceutí mediante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), objeta que los datos asistenciales "distan mucho de corresponder a la condición de crisis sanitaria, colapso sanitario o catástrofe sanitaria".

Recuerda que "desde el primer día, los dispositivos asistenciales de Ingesa en Ceuta se han reforzado con más de 60 profesionales, que estarán, de momento, hasta el 31 de agosto en activo en función de cómo evolucione la situación".

Precisa que si bien el 31 de julio (día del asalto) la sanidad ceutí atendió 1.149 asistencias, esta cantidad se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 353 de este mismo lunes.

Asegura, que no se ha suspendido la actividad ordinaria, pese a ese incremento de la asistencia. "La asistencia a la población ceutí no se ha visto alterada ni demorada gracias al despliegue de los dispositivos especiales", asegura.

Por otro lado, Sanidad recuerda, respecto a la aparición de posibles infecciones relacionadas con la crisis y la situación de los inmigrantes en la ciudad, que "en Ceuta las competencias sobre las actuaciones en materia de salud pública recaen sobre el gobierno de la ciudad autónoma".

Visitas

Finalmente , el texto informa de que el equipo del Ministerio de Sanidad tiene la intención de desplazarse a Ceuta "en las próximas semanas". Con todo, no aclara si en esa comitiva estará la ministra Mónica García.