Roviralta, presidente de los médicos de Ceuta, ante la crisis en la ciudad: "Necesitamos un hospital de campaña"

Roviralta insiste en que Ceuta necesita ser reconocida como área de difícil cobertura médica, con incentivos y más servicios sanitarios especializados.

Se han detectado brotes de sarna entre los migrantes, mientras crecen el miedo y la desconfianza entre la población local hacia el hospital.

Los médicos denuncian agotamiento, sobrecarga y falta de recursos para atender el aumento de pacientes, pidiendo un hospital de campaña y refuerzos reales.

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, alerta de una "catástrofe asistencial" tras la llegada masiva de migrantes.

Primero fueron casos de "aplastamiento, ahogamiento o fracturas graves". Ahora, la presión asistencial viene por "procesos infecciosos, heridas por arma blanca, lesiones, etc." Por eso, los médicos de Ceuta, comandados por Enrique Roviralta, han pedido una "respuesta inmediata" al Ministerio de Sanidad.

"El día cero fue terrorífico", explica este otorrino, presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma, a EL ESPAÑOL-Invertia. Pero eso no quiere decir que los siguientes hayan sido fáciles.

"El día a día es de desesperación, de sensación de abandono, de sobrecarga, de agotamiento, frustración y ansiedad porque siete médicos en las urgencias no pueden atender la avalancha de pacientes que ven cada día".

La situación que se vive en Ceuta tras la crisis migratoria en la que 80.000 personas llegaron a la ciudad autónoma en apenas unas horas y 140 murieron llevó al Colegio de Ceuta a escribir una carta abierta a la ministra, Mónica García, el pasado viernes, alertando de una "catástrofe asistencial", con miles de personas "en nuestras calles en condiciones de extrema vulnerabilidad mientras los profesionales sanitarios trabajan al límite de su capacidad".

Tres días después, "no hemos recibido por canales oficiales ninguna respuesta", lamenta el galeno.

Aunque de forma indirecta, esa respuesta parece haber llegado este lunes. García (que no tuiteaba nada sobre la situación en Ceuta desde el pasado día 2) ha escrito en la red social X que "la crisis migratoria no ha supuesto una crisis sanitaria" y que la llegada de migrantes "no ha producido la suspensión de ninguna actividad ni ha interferido en la atención a los ciudadanos de Ceuta".

A la "catástrofe asistencial" que se vive a nivel hospitalario según Roviralta, se añade la expansión de algunos bulos, como el rumor de que si el migrante tiene un informe que diga que está enfermo –"o incluso si pone que les ha pegado la policía"– tiene prioridad para ser evacuado a la Península, "lo que es falso pero suma para generar una situación de colapso".

Brotes de sarna

También se añade la situación en la Playa del Trampolín, donde más de un millar de migrantes ha establecido un campamento improvisado, que está siendo atendido por médicos voluntarios. "Hay personas que no conocen su estado de salud, si están vacunados, etc. lo que puede favorecer la aparición de brotes infecciosos".

De hecho, indica que en las urgencias ya se han detectado brotes de sarna "y a la gente le da miedo acudir al hospital". El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta apunta que están viviendo una especie de déjà vu de la Covid, cuando las personas se encerraban en sus casas por miedo a contagiarse.

"Somos conscientes de que muchos ciudadanos ceutíes tienen miedo a ir al hospital. Hablamos de personas mayores con cardiopatías, nefropatías, diabetes, etc. Son enfermedades que, si se van dejando, pueden acabar en un infarto de miocardio o una insuficiencia renal aguda. Necesitamos un refuerzo de verdad, no uno de mentira, como esa falsa normalidad que están vendiendo desde el Gobierno de España".

Roviralta considera que debería de haber al menos el doble de médicos trabajando, pues los actuales llevan 10 días agotados y corren el riesgo de enfermar ellos también, pero también apunta que "necesitamos un hospital de campaña. Mis compañeros en la playa dicen que lo que están practicando es una medicina de guerra".

Exige "presencia del Estado, un mando único y refuerzo del personal sanitario. Que se coordinen el Ministerio de Defensa y el de Sanidad para habilitar el antiguo hospital militar en caso de que aparezcan brotes infecciosos, que nunca se debió cerrar [lo hizo en 2018] y que ahora se ha convertido en una morgue, con casi 90 cuerpos".

Los médicos ceutíes llevan años denunciando escasez de recursos. Su presidente recuerda que no tienen "servicios esenciales como UCI pediátrica, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, una unidad de quemados, de hemodiálisis, radioterapia... Se montó una unidad de hemodinámica hace tres años que está cerrada por falta de hemodinamistas".

Área de potencial conflicto

El otorrino recuerda que la ciudad autónoma fue declarada área de difícil cobertura en 2023, con el objetivo de facilitar la atracción y retención de profesionales médicos mediante la aplicación de incentivos económicos como complementos específicos, medidas de desarrollo profesional o laboral.

"Esto supuso un soplo de esperanza para que las cosas pudieran cambiar, pero volvimos a frustrarnos cuando Javier Padilla [secretario de Estado de Sanidad] dijo que ya no éramos de difícil cobertura, que no sería ético que Ceuta tuviera una unidad de radioterapia o una UCI pediátrica", lamenta.

"Nos reafirmamos en la necesidad de que Ceuta sea un área de difícil cobertura médica y en la declaración de que es un área de potencial conflicto y catástrofe".

Roviralta recuerda la crisis migratoria que vivió la ciudad hace un lustro, "que fue 10 veces menor a la actual y de la que tardamos meses en recuperarnos. Esto puede pasar ahora si no hay medidas reales y de planificación a largo plazo".

¿Y qué pasará si al final ocurre un segundo intento de paso masivo el próximo día 15 de agosto, como vienen anunciando en las redes sociales? "Se acabó, sería el final"