El cobro en efectivo de autónomos de actividades sanitarias podría ocultar un 40% de sus ingresos a Hacienda

UPTA pide a la Agencia Tributaria intensificar las inspecciones en sectores con mayor uso de efectivo y riesgo de economía sumergida.

El análisis calcula que la facturación no declarada podría alcanzar hasta 800 millones de euros anuales si afecta a 10.000 profesionales.

La organización solicita que clínicas y consultas privadas estén obligadas a usar sistemas de pago electrónicos para garantizar la trazabilidad de los ingresos.

UPTA advierte que autónomos sanitarios podrían ocultar hasta el 40% de sus ingresos a Hacienda mediante cobros en efectivo.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha advertido de que el cobro en efectivo de autónomos de determinadas actividades sanitarias podría estar ocultando hasta el 40% de sus ingresos a Hacienda.

Por este motivo, la organización solicitará formalmente al Ministerio competente que los autónomos y las sociedades mercantiles que desarrollan actividades sanitarias privadas estén obligados a utilizar sistemas de cobro electrónicos que permitan garantizar la trazabilidad de los ingresos.

El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA ha realizado un análisis económico sobre la situación de determinadas actividades profesionales, especialmente aquellas vinculadas al ámbito sanitario, tras las denuncias recibidas por parte de trabajadores autónomos.

El estudio pone de manifiesto la preocupación existente por la utilización del efectivo en determinadas actividades sanitarias y profesionales, una circunstancia que, según las estimaciones elaboradas por la organización, podría estar facilitando la ocultación de hasta un 40% de la facturación real en algunos casos.

Según el análisis, un profesional sanitario con una facturación media superior a 800 euros diarios podría alcanzar unos ingresos anuales próximos a los 200.000 euros, de los cuales alrededor de 80.000 euros podrían quedar fuera del control tributario si se confirmara esa ocultación de la facturación.

Si este comportamiento se reprodujera entre 1.000 profesionales, la facturación presuntamente no declarada alcanzaría 80 millones de euros anuales.

En un escenario de 5.000 profesionales, el volumen económico ascendería hasta 400 millones de euros. Y si afectara a 10.000 profesionales, la cifra podría situarse en torno a 800 millones de euros anuales susceptibles de escapar al control tributario.

Pago electrónico

La organización considera que la próxima implantación del sistema Veri*Factu (a partir de enero de 2027), que reforzará el control de la facturación de la mayoría de los trabajadores autónomos, debe ir acompañada de medidas adicionales en aquellos sectores donde el uso del efectivo continúa siendo habitual y dificulta la labor de control de la Agencia Tributaria.

UPTA defiende que las consultas, clínicas y centros sanitarios privados deban utilizar de forma obligatoria sistemas de pago mediante tarjeta bancaria, transferencia, Bizum profesional u otros medios electrónicos que permitan conocer la trazabilidad completa de los ingresos obtenidos y reducir significativamente las posibilidades de ocultación de facturación.

Asimismo, la organización solicitará a la Agencia Tributaria que intensifique las actuaciones inspectoras en aquellas actividades donde existan mayores indicios de utilización masiva del efectivo y un riesgo elevado de economía sumergida.