Los médicos apuestan por continuar con la huelga contra Sanidad tras los acuerdos en cinco CCAA

El 94% de los médicos muestra disposición a renunciar a actividades extraordinarias, como peonadas y doblajes, para presionar en la negociación con Sanidad.

Las principales demandas del colectivo son un Estatuto propio que regule guardias, jornada laboral, descansos, jubilación, reconocimiento profesional y condiciones retributivas.

Más del 60% de los médicos encuestados prefieren la huelga total, y un 25% apoya opciones intermitentes, según la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

Los sindicatos médicos de varias comunidades mantienen su apuesta por la huelga indefinida contra el Ministerio de Sanidad, pese a los acuerdos alcanzados en cinco regiones.

Pese a que los médicos han decidido interrumpir sus movilizaciones en el verano para no colapsar aún más los sistemas sanitarios, están convencidos que las retomarán a partir de septiembre. O, al menos, una gran parte de ellos.

La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) -conformado por los sindicatos médicos de Madrid (Amtys y SIME ), Cataluña (Metges), Navarra (SMN), los de Galicia (O'Mega y Simega), el de Canarias (Semca), el de Murcia o la Asociación MIR- siguen apostando por continuar con la huelga indefinida contra el Ministerio de Sanidad.

Todo esto ocurre tras los acuerdos recientes alcanzados por los gobiernos regionales de cinco comunidades autónomas (Valencia, Andalucía, País Vasco, Galicia y Asturias) con sus respectivos sindicatos médicos. En estas regiones se han suspendido las huelgas debido a que se han cerrado pactos que ofrecen tanto mejoras laborales como retributivas a los profesionales sanitarios.

Así, la encuesta realizada por APEMYF, en la que han participado miles de médicos entre el 27 de julio y el 4 de agosto, dibuja un escenario, según los sindicatos, de amplio consenso dentro de la profesión sobre la necesidad de seguir demandando una norma propia y de mantener las acciones reivindicativas mientras no se produzcan avances significativos en la negociación con el Ministerio de Sanidad.

En el análisis conjunto, más del 60% defiende la huelga indefinida total como la mejor estrategia, y más del 25% la huelga indefinida intermitente "in crescendo", aseguran en un comunicado.

Los resultados muestran un rechazo mayoritario al Anteproyecto de Estatuto Marco, al considerar que el texto no responde a las principales demandas históricas de la profesión médica ni reconoce adecuadamente la singularidad del ejercicio facultativo.

Los encuestados consideran prioritario una regulación propia y específica de las guardias, la jornada laboral, los descansos, la jubilación, el reconocimiento profesional y las condiciones retributivas.

Según la agrupación, uno de los mensajes más sólidos de la encuesta es el respaldo prácticamente unánime a la creación de un Estatuto propio.

Una reivindicación que los participantes sitúan como el eje central del conflicto y el principal elemento de cohesión entre los profesionales y mayor capacidad de movilización.

Escalar movilizaciones

La consulta refleja también una clara disposición a continuar y escalar en las movilizaciones si no se producen cambios sustanciales en la negociación.

Entre las diferentes alternativas planteadas, la huelga indefinida aparece como la estrategia considerada más eficaz por la gran mayoría de los encuestados, mientras que la segunda opción más elegida ha sido la de fórmulas intermitentes con modelos progresivos que permitan incrementar la presión de forma escalonada.

La fecha que concentra un mayor respaldo (73% de los participantes) para el inicio de una eventual huelga es en el próximo mes de octubre, aunque en las respuestas abiertas numerosos participantes plantean incluso adelantar el comienzo de dichas acciones reivindicativas.

La encuesta también revela una elevada disposición (94%) de los profesionales a renunciar voluntariamente a la realización de peonadas, módulos, doblajes y otras actividades extraordinarias, una medida que el informe considera especialmente relevante por su potencial impacto organizativo.

El análisis de los comentarios abiertos permite identificar las principales preocupaciones de los profesionales. Los temas más repetidos son la necesidad de reformar el actual sistema de guardias, mejorar la jornada y los descansos, mantener la unidad de la profesión y reforzar las movilizaciones para lograr cambios estructurales.

En definitiva, la principal conclusión que transmite esta consulta puede resumirse en una idea sencilla: los médicos y facultativos consideran necesario mantener la reivindicación de un Estatuto propio y esperan que sus "organizaciones profesionales continúen liderando, de forma coordinada y firme, la defensa de este objetivo estratégico".

Así se transmitirá en la reunión pendiente de la primera semana con el resto de los miembros del Comité de Huelga de médicos y facultativos a nivel estatal de cara a la mayor coordinación. Cabe recordar que dentro de este comité están presentes la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), el de Andalucía (SMA), Valencia (CESM-Valencia) o País Vasco (SME).

Este comunicado llega tras las recientes declaraciones de la ministra de Sanidad en Radio Nacional (RNE). García ha vuelto a recalcar que el Estatuto Marco aprobado sirve para fijar límites y armonizar las condiciones de los profesionales sanitarios pero que son las comunidades autónomas las que deben llegar a acuerdos en materia de jornada, salarios y guardias porque son las que tienen dichas competencias.

"Y eso ya está pasando. Hemos visto como cinco comunidades han llegado a acuerdos con los médicos y el resto de profesionales sanitarios", ha matizado.