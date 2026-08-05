Zepzelca, de PharmaMar, aprobado en Canadá, Catar y Corea del Sur para cáncer de pulmón de célula pequeña

Con estas autorizaciones, la combinación de lurbinectedina y atezolizumab está aprobada en 18 territorios, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos.

Las aprobaciones se basan en los resultados positivos del ensayo clínico de fase III 'IMforte'.

Zepzelca, en combinación con atezolizumab, se utilizará como tratamiento de mantenimiento en pacientes adultos cuya enfermedad no ha progresado tras la terapia de inducción.

PharmaMar ha obtenido la aprobación de Zepzelca en Canadá, Catar y Corea del Sur para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico en estadio extendido.

El laboratorio farmacéutico español PharmaMar ha anunciado que las autoridades sanitarias de Canadá, Catar y Corea del Sur han aprobado Zepzelca (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab como tratamiento de mantenimiento en primera línea para pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico en estadio extendido.

Según la indicación, la enfermedad no tiene que haber progresado tras la terapia de inducción con atezolizumab, carboplatino y etopósido.

Las aprobaciones se basan en los resultados positivos del ensayo clínico de fase III 'IMforte'.

Con estas nuevas autorizaciones, la combinación de lurbinectedina y atezolizumab (comercializada por Roche como Tecentriq) cuenta ya con la aprobación en 18 territorios de todo el mundo, entre ellos la Unión Europea y los Estados Unidos.

Zepzelca es un análogo del compuesto de origen marino ET-736, aislado de la ascidia Ecteinascidia turbinata, i.

Es un inhibidor selectivo de los programas de transcripción oncogénica de los que muchos tumores son particularmente dependientes.

Junto con su efecto sobre las células cancerosas, lurbinectedina (también conocido como PM1183) inhibe la transcripción oncogénica en macrófagos asociados al tumor, disminuyendo la producción de citoquinas que son esenciales para el crecimiento del tumor.

La adicción a la transcripción es un objetivo reconocido en esas enfermedades, muchas de las cuales carecen de otros objetivos procesables.

Además de Zepzelca, PharmaMar ha desarrollado y comercializado Yondelis y Aplidin (en colaboración con otros socios), y tiene otros programas en fase de desarrollo clínico para varios tipos de tumores sólidos (PM534 y PM54).