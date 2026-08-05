Novo Nordisk eleva su beneficio un 25% hasta los 9.303 millones en el primer semestre de 2026

Ozempic registró ventas de 7.918 millones de euros, un alza del 8%, mientras que la empresa elevó sus previsiones para ventas y beneficio operativo en 2026.

La versión oral de Wegovy superó los cinco millones de prescripciones en Estados Unidos desde su lanzamiento en enero de 2026.

Los ingresos totales de la compañía crecieron un 13%, llegando a 23.451 millones de euros, con las ventas de fármacos antiobesidad liderando el crecimiento.

Novo Nordisk aumentó su beneficio neto un 25,22% en el primer semestre de 2026, alcanzando los 9.303 millones de euros, impulsada por sus tratamientos contra la obesidad.

Tras aumentar sus previsiones de ventas, Novo Nordisk ha dado a conocer sus resultados financieros del primer semestre de 2026. La compañía danesa ha elevado un 25,22% su beneficio neto hasta alcanzar los 9.303 millones de euros (69.546 millones de coronas danesas). Todo ello gracias al impulso de sus tratamientos contra la obesidad.

En cuanto a la cifra de negocios, los ingresos del laboratorio han aumentado un 13% con respecto al mismo periodo de 2025, anotando un total de 23.451 millones de euros (175.311 millones de coronas danesas).

Las ventas de fármacos contra la obesidad vuelven a liderar el negocio que creció un 14%, hasta los 5.894 millones de euros (44.064 millones de coronas danesas). Mientras que la facturación de la división de diabetes aumentó un 9%, alcanzando los 12.756 millones de euros (95.365 millones de coronas danesas).

Wegovy inyectable generó 5.045 millones de euros (37.719 millones de coronas danesas), mientras que Wegovy oral -aprobada recientemente- aportó 733 millones de euros (5.474 millones).

La versión oral de Wegovy ha superado ya los cinco millones de prescripciones en Estados Unidos desde su lanzamiento en enero de 2026, confirmando una evolución inicial favorable del producto.

Por regiones, Estados Unidos avanzó un 10% y el resto del mundo un 7%.

Entre los principales productos, Ozempic alcanzó unas ventas de 7.918 millones de euros (59.200 millones de coronas danesas) con un crecimiento del 8%.

Con todo, ahora se prevé que el crecimiento de las ventas ajustadas para 2026 se sitúe entre el 0 % y el -6 % a tipo de cambio constante (CER).

Esta mejora en las perspectivas se debe a las mayores expectativas de ventas de tratamientos contra la obesidad.

"La cartera de productos de Wegovy sigue siendo un motor clave de crecimiento para Novo Nordisk en 2026, gracias a la rápida adopción de la píldora Wegovy en EEUU, junto con una alentadora acogida inicial en mercados fuera de EEUU. El creciente impulso de los fármacos GLP-1 en EEUU, combinado con el crecimiento continuo y los nuevos lanzamientos en las operaciones internacionales, nos ha llevado a elevar aún más nuestras previsiones para 2026 tanto para las ventas ajustadas como para el beneficio operativo ajustado", ha declarado Mike Doustdar, presidente y director ejecutivo de la farmacéutica.