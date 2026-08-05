Las ganancias de Lilly suben un 72% hasta junio por sus terapias contra diabetes y obesidad y eleva sus previsiones

Lilly ha elevado su previsión de ventas anuales hasta un rango de 85.000 a 87.000 millones de dólares.

La facturación de la compañía alcanzó los 42.773 millones de dólares, un 51% más que el año anterior.

Las ventas de Mounjaro crecieron un 106% y las de Zepbound un 60% en los primeros seis meses del año.

Lilly aumentó sus beneficios un 72% en el primer semestre de 2026, impulsada por sus tratamientos para la diabetes y la obesidad.

Los tratamientos contra la diabetes, el sobrepeso y la obesidad vuelven a disparar los beneficios de Lilly. El beneficio de la multinacional farmacéutica se disparó un 25% en el segundo trimestre de este año gracias a estos productos. Y a un 72% si se tiene en cuenta todo el primer semestre de 2026.

La compañía farmacéutica acaba de dar a conocer los resultados correspondientes al periodo que va de marzo a junio de este año. Su cifra de negocio alcanzó los 22.974 millones de dólares (19.945 millones de euros), un 48% más que en el mismo periodo de 2025.

Esta cifra incluye 9.943 millones de dólares (8.632 millones de euros) por las ventas de Mounjaro, su tratamiento contra la diabetes, mientras que Zepbound, su tratamiento inyectable para perder peso, aportó 4.928 millones de dólares (4.278 millones de euros). Estas cantidades suponen un incremento interanual del 91% y el 46%, respectivamente.

Esto permitió un beneficio de 7.095 millones de dólares (6.160 millones de euros), un 25% más que en 2025, como se indicaba antes.

Mientras, en la primera mitad de 2026, la compañía se anotó unas ganancias netas de 14.491 millones de dólares (12.581 millones de euros), un 72% más que un año antes, y una facturación de 42.773 millones de dólares (37.134 millones de euros), un 51% más.

En los mismos seis meses, las ventas de Mounjaro sumaron 18.605 millones de dólares (16.152 millones de euros), un 106% más, mientras que las de 'Zepbound' aumentaron un 60%, con 9.088 millones de dólares (7.890 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, la empresa ha revisado al alza su previsión de ventas y ahora espera que oscilarán en un rango de entre 85.000 y 87.000 millones de dólares (73.794 y 75.530 millones de euros), frente a la horquilla anterior de entre 82.000 y 85.000 millones de dólares (71.189 y 73.794 millones de euros).

"El impulso de Lilly continúa, con un crecimiento de ingresos del 48% y una revisión al alza de nuestras previsiones para todo el año", declaró David Ricks, presidente y consejero delegado de Lilly, para quien el futuro de la compañía, tras 150 años, "se presenta más prometedor que nunca".