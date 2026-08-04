Bayer gana un 171% más hasta junio y mejora su previsión de deuda gracias al acuerdo alcanzado con Apollo

Por regiones, América del Norte creció un 4,7% en ingresos, mientras que Europa, Oriente Próximo y África retrocedieron un 7,3%.

Las ventas globales de Bayer sumaron 24.277 millones de euros en el semestre, con un leve descenso interanual del 0,8%.

La compañía espera reducir su deuda financiera neta tras recibir una inyección de 3.000 millones de euros de Apollo, que adquirió una participación minoritaria en el negocio de anticonceptivos.

Bayer aumentó su beneficio un 171% en el primer semestre de 2026, alcanzando los 2.982 millones de euros.

Bayer ha cosechado notables éxitos en el primer semestre del año. El grupo químico y farmacéutico alemán ganó un 171% más en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 2.982 millones de euros, según informó la compañía este martes.

Así, el laboratorio espera cerrar el ejercicio con una deuda financiera neta inferior a la proyectada anteriormente tras el acuerdo alcanzado recientemente con Apollo.

Cabe destacar que el pasado mes de julio julio, fue cuando se cerró dicho acuerdo con la gestora de activos. Apollo ha inyectado 3.000 millones de euros en el capital de Bayer a cambio de tener una participación minoritaria en el negocio de anticonceptivos de la farmacéutica.

El resultado de la alemana hasta junio reflejó un impacto favorable de atípicos de 152 millones de euros, frente al efecto negativo de 1.568 millones en el primer semestre de 2025.

Las ventas de Bayer en los seis primeros meses del ejercicio sumaron 24.277 millones de euros, lo que implica una caída interanual del 0,8%, aunque al descontar el efecto del tipo de cambio y de las variaciones de perímetro se observó un crecimiento del 3,3%.

Los ingresos de división de cultivos (CropScience) en el semestre crecieron un 0,8% interanual, hasta 12.468 millones de euros; el negocio farmacéutico de Bayer retrocedió un 3,4%, con 8.707 millones; y los ingresos del área de productos de consumo crecieron un 0,3%, hasta 2.936 millones.

Por regiones, América del Norte generó 10.412 millones de euros, un 4,7% más. Por su parte, en Europa, Oriente Próximo y África, los ingresos de Bayer sumaron 7.150 millones, un 7,3% menos. Latinoamérica registró un crecimiento de los ingresos semestrales del 2,7%, hasta 2.818 millones, mientras que en Asia Pacífico disminuyeron un 4,5%, hasta 3.897 millones.

Segundo trimestre

Sólo entre abril y junio, la compañía se anotó un beneficio neto atribuible de 219 millones de euros, en contraste con las pérdidas de 199 millones del mismo trimestre del año pasado, mientras que las ventas sumaron 10.872 millones, un 1,2% más.

La deuda financiera neta de Bayer al cierre del segundo trimestre era de 33.647 millones, un 3,5% más.

"En términos operativos, estamos bien encaminados para alcanzar nuestras previsiones para todo el año", declaró Bill Anderson, consejero delegado de Bayer.

La compañía de Leverkusen ha reafirmado sus previsiones para el ejercicio 2026 en todos los indicadores, excepto en la deuda financiera neta, que ahora prevé que sea inferior a la proyectada inicialmente, situándose entre 29.000 y 30.000 millones de euros, frente a la horquilla anterior de entre 32.000 y 33.000 millones.