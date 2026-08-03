Madrid y Galicia concluirán la instalación de los equipos de protonterapia donados por Amancio Ortega en septiembre

Esta tecnología, menos invasiva, beneficiará especialmente a niños y adultos con tumores oculares o cerebrales, reduciendo efectos secundarios y mejorando la calidad de vida.

La instalación de protonterapia supone una inversión de más de 60 millones en Galicia y 13 millones en Madrid, e incluye formación específica del personal sanitario.

Galicia será la primera comunidad en tratar pacientes con esta tecnología antes de que termine el año y atenderá también a pacientes de Castilla y León, Asturias y norte de Portugal.

Madrid y Galicia concluirán en septiembre la instalación de equipos de protonterapia donados por la Fundación Amancio Ortega para tratar el cáncer en la sanidad pública.

La llegada de los equipos de protonterapia a la sanidad pública está cada vez más cerca de hacerse realidad. Madrid y Galicia concluirán la instalación de estas tecnologías menos invasivas para tratar el cáncer en septiembre.

Se trata de 10 dispositivos financiados por la Fundación Amancio Ortega que se distribuirán por Andalucía, Madrid, Galicia, Canarias, Cataluña, País Vasco y Valencia. Fue en 2021, cuando la organización firmó un convenio con el Ministerio de Sanidad por el que se comprometió a donar 280 millones de euros para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) pudiese ofrecer estas terapias por lo público ya que hasta ahora sólo están en la sanidad privada.

Según ha podido saber este diario, Galicia será la primera que empezará a tratar a los pacientes y se espera que esto ocurra antes de que acabe el año. También, asistirá a pacientes procedentes de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal.

Una vez que tenga lugar la aceptación formal de las instalaciones, a principios de noviembre comenzará la fase de "comisionado clínico", de suma importancia ya que se realizará la calibración final de los equipos, previa al uso médico, y que va a posibilitar comenzar a tratar a los primeros pacientes "entre finales de este año y principios del próximo 2027", aseguró la Xunta el pasado mes de julio.

Para ello, la comunidad ha construido desde cero su centro de Protonterapia ubicado en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

La inversión total del centro supera los 60 millones de euros entre la edificación y el equipamiento. De ese presupuesto, 28 millones han sido aportados por la Fundación de Amancio Ortega.

El Ejecutivo gallego también avanza en la incorporación del personal. Su servicio de salud (el Sergas) ha incorporado a un equipo con cuatro radiofísicos hospitalarios y tres oncólogos radioterápicos, a los que se sumará un cuarto en otoño.

Además, ya se unieron al equipo los dos primeros técnicos de radioterapia y está prevista la contratación de entre cinco y siete profesionales más antes de que termine el año. Todo el personal está recibiendo formación específica, incluyendo estancias en otros centros de protonterapia de referencia de España e Italia.

Por su parte, Madrid, ya tiene una fecha más definida: se empezarán a tratar a los pacientes a partir de mayo de 2027.

¿Y por qué tanto tiempo si la instalación termina después del verano? Según fuentes conocedoras del asunto, entre que se finaliza la instalación y se trata al primer paciente hay que hacer las calibraciones oportunas y verificación de los dispositivos y esto puede prolongarse hasta 10 o 12 meses.

Con todo, la Comunidad ha invertido 13 millones de euros en el nuevo edificio que estará ubicado en el Hospital público de Fuenlabrada.

Madrid contará con otro equipo de protonterapia que se instalará en el Hospital de La Paz en la Ciudad de la Salud de la capital.

El equipamiento consta de una sala con brazo giratorio que dirige la radiación y cuya rotación total aumenta la efectividad; camilla robotizada, y sistemas de imagen radiológica (TAC de planificación) que permitirán irradiar a los enfermos con una extraordinaria precisión desde cualquier ángulo.

Las nuevas instalaciones, ubicadas junto al actual Edificio Oncológico, se encuentran distribuidas en dos plantas con una superficie total construida de más de 2.000 metros cuadrados que acogen el bunker donde se encuentra ya el acelerador de protones.

En la planta baja, con una superficie de unos 1.300 metros cuadrados, se han construido las áreas de diagnóstico, tratamiento con protones y preparación de pacientes. La primera, de 875 metros cuadrados, se destinará a mantenimiento, suministros, despachos médicos y formación.

País Vasco y Valencia

Después del verano, País Vasco (se ubicará en el Hospital Universitario de Donostia -Guipúzcoa) y Valencia (en el Hospital La Fe) empezarán con la instalación de sus respectivos equipos.

Cabe matizar que la instalación de esta tecnología requiere de un trabajo muy laborioso para el que es necesario construir un búnker. Por eso, todo el proceso se prolongará alrededor de un año y medio.

En general, los equipos financiados se distribuirán por Andalucía (en el Hospital Materno Infantil de Málaga y en el Hospital Muñoz Cariñanos), Cataluña (Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona), y Madrid, con dos por región. Por su parte, Canarias (Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín), Galicia, País Vasco y Valencia contarán con uno cada una de ellas.

Canarias y Cataluña están actualmente en fase de desarrollo y construcción, habilitando la zona para poder levantar el búnker.

Andalucía es la región que va bastantes pasos más atrás que el resto. En marzo, el servicio de salud andaluz (el SAS) aprobó la propuesta de adjudicación de las obras del centro de protonterapia de Sevilla. Lo mismo ocurre con el de Málaga que no se firmó el acta de inicio de las obras hasta el pasado mes de junio.

A ellos se suma el del Hospital Marqués de Valdecilla, en Cantabria, que cuenta con el apoyo de la Fundación Botín. La instalación de este equipo, con una inversión pública de 40 millones de euros, podría estar terminada para el mes de octubre.

Una vez terminada, empieza el proceso de comisionado, calibración y verificación de sistemas que, según se estima, se demorará un año.

Y, ¿qué tipo de pacientes serán tratados? Como ya contó este diario, los estudios demuestran un beneficio claro sólo en determinados casos, siendo uno de los más evidentes el de los niños.

Aquellos que son tratados con protones muestran una mejora en la calidad de vida, ya que la dosis de radiación que reciben los tejidos sanos disminuye las secuelas y los efectos que podrían aparecer en el resto de su vida.

Al ser menos invasiva, también se utiliza en adultos con tumores oculares o en el cerebro.