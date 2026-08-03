AstraZeneca y BMS exploran una posible fusión para crear a un gigante farmacéutico valorado en 347.000 millones

Expertos advierten que la fusión podría requerir desinversiones importantes si hay solapamientos en medicamentos y fases de desarrollo.

Las inmunoterapias contra el cáncer de ambas compañías compiten directamente y los medicamentos oncológicos representan una parte significativa de sus ventas.

El acuerdo enfrentaría retos regulatorios, incluyendo la aprobación de autoridades antimonopolio y posibles presiones de Estados Unidos sobre la industria farmacéutica.

AstraZeneca y Bristol Myers Squibb están en conversaciones para una posible fusión que crearía un gigante farmacéutico valorado en cerca de 347.000 millones de euros.

AstraZeneca y Bristol Myers Squibb (BMS) están en conversaciones para negociar una posible fusión. Esto daría luz a un gigante farmacéutico valorado en cerca de 347.000 millones de euros.

Así lo indica el medio británico Financial Times, aunque las compañías no confirman estos movimientos.

Un posible acuerdo tendría que superar la aprobación de las autoridades y esto tiene varios riesgos, según recoge, por otro lado, Reuters.

Más allá de las autoridades antimonopolio y de competencia, también podría haber problemas con Estados Unidos, debido a las presiones del país a la industria farmacéutica.

El precio de las acciones de AstraZeneca se ha cuadruplicado durante los 14 años de mandato de Pascal Soriot como consejero delegado (CEO).

Los resultados del segundo trimestre indican que las ventas de medicamentos contra el cáncer y las enfermedades raras impulsan la facturación de AstraZeneca.

Por otro lado, los medicamentos oncológicos representaron más del 40% de las ventas totales de BMS en el primer semestre de 2026. Y las inmunoterapias contra el cáncer de ambas compañías compiten directamente.

Desinversiones

"Es de esperar que la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Trump examine la fusión. Y si existen solapamientos significativos en ciertos medicamentos y en las últimas fases de desarrollo, se requerirían desinversiones importantes", indica a Reuters Andre Barlow, abogado especializado en derecho antimonopolio de DBM Law Group, refiriéndose a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.