Galicia, Asturias, País Vasco, Valencia y Andalucía logran acuerdos con sus médicos y ponen fin a las huelgas

Las mejoras también afectan a los médicos residentes (MIR) y contemplan avances en la organización de la atención primaria y hospitalaria.

En regiones como País Vasco y Galicia, se equipara progresivamente el valor de la hora de guardia a la hora ordinaria y se avanza hacia la voluntariedad de las guardias.

Los pactos incluyen mejoras salariales, reformas en el modelo de guardias, incentivos para plazas difíciles y medidas de conciliación y flexibilidad laboral.

Galicia, Asturias, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía han alcanzado acuerdos con sus médicos, poniendo fin a las huelgas en estas regiones.

En los últimos días, Andalucía, una de las comunidades con mayor densidad poblacional, ha cerrado un acuerdo con sus sindicatos médicos para mejorar sus condiciones laborales con el que ha logrado poner fin a las huelgas.

A este reciente pacto se unen los acuerdos alcanzados por Galicia, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Estas cinco regiones han logrado un acercamiento con sus médicos en pleno conflicto con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco.

El pasado miércoles, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) firmó un acuerdo con la Junta de Andalucía en el que se incluyen mejoras salariales, una reforma del modelo de guardias, incentivos para las plazas de difícil cobertura y nuevas medidas de conciliación.

Se ha pactado la voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia y un modelo de atención a las urgencias y emergencias alternativo que no esté basado exclusivamente en un sistema de guardias obligatorias.

Por otro lado, se reforzará el peso de las percepciones de carácter fijo o la incorporación de una productividad fija para los médicos de Primaria de pago semestral con el objetivo de la paga adicional.

Además, se recupera también la regulación de la reducción de jornada por interés personal como una medida destinada para favorecer una mayor flexibilidad y conciliación.

Se establecerá una implantación progresiva que permita ampliar el alcance hasta un máximo del 50% de reducción de jornada en el plazo de un año, garantizando su aplicación de forma ordenada y conforme a las necesidades organizativas y de prestación del servicio.

El pacto entre ambas partes también contempla una gratificación económica para los profesionales en puestos de difícil cobertura y la implantación de un complemento retributivo específico de carácter mensual para los tutores de la formación MIR.

Comunidad Valenciana

A Andalucía le sigue la Comunidad Valenciana. Recientemente CESM Valencia ha firmado un acuerdo que pone fin al conflicto laboral al lograr que la Consejería de Sanidad "asumiera gran parte de las reivindicaciones planteadas", añadió el sindicato hace unos días.

Entre estos logros se encuentra la implantación efectiva de la jornada ordinaria de 35 horas (Cataluña, Madrid y Navarra son las únicas que todavía no la tienen implantada), así como la nueva regulación de la guardia del sábado, que pasa a reconocerse como una guardia de 24 horas con el correspondiente descanso posterior.

"Con esto se corrige una situación largamente denunciada por el sindicato y se mejoran las condiciones laborales y de conciliación", precisó la organización sindical.

A esto se suma, mejoras organizativas tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. La implantación progresiva de agendas limitadas permitirá ordenar mejor la actividad asistencial y preservar el tiempo clínico del médico.

En Atención Primaria se consiguen además avances especialmente relevantes, como la garantía de cobertura de las ausencias, la implantación de la gestión compartida de la demanda, la apertura progresiva de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de 24 horas y el compromiso de que las necesidades asistenciales del 112 no vuelvan a resolverse retirando médicos de familia de sus consultas.

El acuerdo presta igualmente una atención específica a los médicos internos residentes (MIR) mediante mejoras retributivas y el refuerzo de las garantías de su formación y de sus condiciones de trabajo, apostando por una formación especializada de calidad "que contribuya a fidelizar a los futuros especialistas en el sistema sanitario valenciano", aclaró el sindicato.

Otro de los acuerdos más recientes ha sido el de País Vasco. Cabe recordar que esta región ha sido una de las más críticas con el Ministerio de Sanidad y ha reclamado en numerosas ocasiones que escuche las demandas de los médicos y reinicie la negociación del Estatuto Marco.

Sin embargo, el sindicato médico de Euskadi (SME) ha logrado un acuerdo que introduce cambios relevantes en las guardias médicas. Por un lado, se avanza hacia la equiparación del valor de la hora de guardia con la hora ordinaria, indicó el consejero de Salud, Alberto Martínez, tras aprobar el decreto que da validez a dicho pacto.

Asimismo, se reforzarán también los descansos tras las guardias y se facilitará la reducción progresiva de su obligatoriedad en las etapas finales de la vida profesional.

En el ámbito de los incentivos, el acuerdo apuesta por un nuevo enfoque ligado a los resultados en salud. "Queremos reconocer el esfuerzo cuando se mejora la accesibilidad, se reducen las listas de espera o se ofrece una atención de mayor calidad", indicó Martínez.

Al mismo tiempo, contempla medidas de planificación de plantillas para anticiparse a los retos del sistema sanitario. "Tenemos que definir qué profesionales vamos a necesitar en el futuro y cómo organizar mejor nuestros recursos", precisó el consejero, quien apuntó que se crearán grupos de trabajo para ello.

El Gobierno regional cuenta con una dotación económica de 13 millones de euros este año que crecerá hasta los 75 millones en 2029.

Así, el consejero aseguró que este acuerdo "no excluye ni limita mejoras para otros colectivos. Seguiremos negociando con todos los profesionales, porque cada categoría tiene sus propias necesidades".

No obstante, parece que este pacto no ha sentado bien al resto de categorías quienes ya han anunciado futuras huelgas y movilizaciones en otoño.

Según los sindicatos que representan a los profesionales sanitarios (Satse, ELA LAB, CCOO y UGT), este se encuentra "fuera de los cauces ordinarios de negociación colectiva".

"No aborda ciertos problemas estructurales, ni del personal facultativo ni de la sanidad pública vasca, ya que consolida un modelo basado en la "sobrecarga de trabajo y en un sistema de autoconcertación, que es uno de los responsables de la situación actual".

Asturias y Galicia

Por su parte, Asturias fue la primera región que acercó posturas con los médicos. El pasado mes de enero, cerró un acuerdo con el sindicato médico del Principado (el Simpa) que contempla, entre otras medidas, una mayor flexibilidad en la organización de guardias de 24 horas.

A principios de julio, fue cuando finalmente el Consejo de Gobierno ratificó un pacto en el que se incorporaron mejoras para todo el personal del Sespa (servicio de salud del Principado), incluidos los médicos, claro. Algunas medidas que se contemplan es el aumento del 45% de la nocturnidad entre 2026 y 2027 o el reconocimiento del solape de jornada como tiempo efectivo.

En Atención Primaria se ha fijado 50 minutos diarios de tiempo protegido y limita la citación directa a 38 pacientes por jornada. Además, se habilita la posibilidad de realizar módulos de 12 horas de manera voluntaria.

A Galicia le llegó el turno finalmente en mayo. Unos meses atrás, ya logró un acuerdo con el sindicato regional (O'mega) para desconvocar los paros indefinidos en Atención Primaria que habían comenzado el pasado 2 de marzo.

Ahora, ha cerrado un pacto con varios sindicatos (O'mega, MUD y la Asociación MIR) que pone fin al conflicto y busca una reforma estructural del sistema.

El acuerdo del servicio de salud gallego (el Sergas) con los médicos mejora las condiciones de los facultativos en la comunidad, elevando el importe de la hora de guardia hasta equipararlo progresivamente a la hora ordinaria.

Asimismo, se avanzará hacia la voluntariedad de las guardias, habrá descanso tras la guardia de los viernes y subirán las retribuciones de los MIR. A ello se suma que se define un marco propio de regulación, una de las principales demandas médicas a nivel nacional.

A pesar de estos grandes avances, los sindicatos sostienen que el conflicto estatal sigue abierto, ya que muchas de las reivindicaciones dependen del Ministerio de Sanidad.

No obstante, aunque los líderes sindicales lo nieguen, hay una evidencia sobre la mesa: si no hay paros no hay presión sobre las administraciones públicas por lo que puede que las reivindicaciones pierdan fuerza cuando se retomen las protestas.

Cabe recordar que los sindicatos ya han amenazado con intensificar sus huelgas a partir de octubre si el departamento de Mónica García no atiende sus demandas.