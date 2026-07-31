Sanidad envía refuerzos a Ceuta pero los médicos insisten en que la situación es de "caos e incertidumbre"

En el hospital se mantienen todas las actividades programadas y se refuerza el área de urgencias con más personal médico, de enfermería y celadores.

Se han ampliado horarios y personal en centros de salud, reforzado el servicio 061 con tres UME medicalizadas y aumentado la seguridad en instalaciones.

Los sindicatos médicos denuncian "caos e incertidumbre" y critican la falta de negociación e información sobre los refuerzos sanitarios.

Sanidad ha reforzado los dispositivos sanitarios en Ceuta tras la llegada de 50.000 personas a nado, activando un dispositivo especial en Atención Primaria y Especializada.

La llegada de 50.000 personas a nado en las últimas horas a Ceuta ha desatado una crisis migratoria sin precedentes. Ante esta situación tan crítica el Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha reforzado los dispositivos sanitarios. No obstante, los sindicatos médicos de la ciudad autónoma insisten en que la situación es de completo "caos e incertidumbre".

En coordinación con la Delegación del Gobierno, el Ingesa ha activado "de forma inmediata" un dispositivo especial de refuerzo en Atención Primaria y Atención Especializada con el fin de garantizar la atención sanitaria.

Estas medidas se mantendrán, inicialmente, hasta el próximo lunes, momento en el que se reevaluará la situación, según ha informado el Ingesa en un comunicado.

En Atención Primaria el Centro de Salud I (Recinto) mantiene su actividad habitual. El de Otero estará abierto de 08:00 a 21:00 de jueves a sábado, con refuerzos de médicos de familia (MDF) y diplomados universitarios de enfermería (DUE) en los turnos de tarde y, el sábado, también en turno de mañana.

Por último, el de Tarajal estará operativo de jueves a domingo en horario de mañana y tarde, con importantes refuerzos de personal médico y de enfermería, especialmente el viernes, sábado y domingo.

El servicio 061 estará reforzado las 24 horas con tres UME medicalizadas. Una unidad para la actividad ordinaria, una segunda ubicada en zona de frontera/playa en coordinación con Cruz Roja Española y una tercera de apoyo al servicio de Urgencias hospitalarias o SUAP, según necesidades.

Además, el Ingesa ha reforzado la seguridad en los centros de salud para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Atención Especializada

Por otro lado, se mantiene sin interrupciones toda la actividad programada: ingresos, quirófano, consultas externas y pruebas diagnósticas.

En Atención Especializada se fortalecerá el servicio de urgencias con dos facultativos y dos DUE adicionales hasta el lunes.

Se incorpora un administrativo más en admisión 24 horas y se refuerza la presencia de celadores.

También, el Ingesa garantiza 10 diplomados universitarios de enfermería por turno en Urgencias y se ha reforzado la seguridad en el área.

Estas son las medidas que se han activado de forma inmediata para responder a la situación actual. No obstante, el equipo directivo del Ingesa en Ceuta y en Madrid están realizando una evaluación constante de la situación y se emitirán nuevas instrucciones si así lo requirieran las circunstancias.

En este sentido, el Ingesa activará el Plan de Catástrofes Externas, con anexo específico para accidentes con múltiples víctimas, si fuera necesario.

Por otro lado, el departamento que gestiona a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha enviado un mensaje de tranquilidad a la población ceutí informando de que la actividad asistencial habitual se mantiene en todos los niveles.

La población puede continuar utilizando con normalidad todos los servicios sanitarios. En caso de urgencia, se recomienda contactar con el 061.

Sindicatos

Mientras tanto, los médicos acusan al Ingesa de rechazar la negociación sobre los refuerzos sanitarios y de no informar a la plantilla sobre los últimos movimientos.

"Aquí nadie sabe nada. No hay protocolos. De hecho nos hemos levantado dos veces de la Mesa Sectorial porque el Ingesa no negocia , sólo impone", señalan fuentes sindicales a este diario.

"Este es el panorama, incertidumbre y caos", terminan.