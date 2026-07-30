El presidente del Comité de Auditoría de Grifols dimite "por motivos profesionales"

Grifols ha renovado parte de su consejo de administración y reforzado la transparencia financiera tras el informe crítico del fondo Gotham.

Le Couilliard cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección ejecutiva en el sector sanitario internacional.

Joanna Susan Le Couilliard ha sido nombrada nueva consejera independiente y presidenta del Comité de Auditoría.

Íñigo Sánchez-Asiaín, presidente del Comité de Auditoría de Grifols, ha dimitido "por motivos profesionales" tras casi 12 años como consejero independiente.

Nuevos movimientos en Grifols. El presidente del Comité de Auditoría, Íñigo Sánchez-Asiaín, ha dimitido "por motivos profesionales", así lo ha anunciado la compañía de hemoderivados este jueves en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sánchez-Asiaín deja su cargo como miembro del consejo de administración, miembro y presidente del Comité de Auditoría. Además deja de formar parte de la Comisión de Estrategia, en la que había ocupado el puesto de consejero independiente durante casi 12 años.

En su lugar, el consejo ha nombrado Joanna Susan Le Couilliard como consejera independiente.

Le Couilliard es graduada en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge y Chartered Accountant, cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección ejecutiva en el sector sanitario adquirida en Europa, Estados Unidos y Asia.

Se ha acordado también por unanimidad, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar a Le Couilliard como nuevo miembro y Presidenta del Comité de Auditoría. Y a Montserrat Muñoz Abellana nuevo miembro de la Comisión de Estrategia.

Gotham

Tras el demoledor informe del fondo bajista Gotham que acusaba a Grifols de manipular sus estados financieros en 2024, el consejo de administración ha sufrido notables cambios.

La familia fundadora ha sido apartada de cualquier función ejecutiva, pasando sus miembros a ser meros consejeros dominicales: Raimon Grifols Roura (vicepresidente), Víctor Grifols Deu y Albert Grifols Coma-Cros.

Se fichó a un primer ejecutivo externo (Nacho Abia) como Consejero Delegado y se renovó a casi la mitad del máximo órgano de decisión, relevando a los directivos históricos e incorporando a consejeros independientes para reforzar las comisiones de auditoría y la transparencia financiera.