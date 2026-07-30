Los médicos de Familia podrán emitir informes para que las familias reciban la prestación por cuidados a menores

La cuantía destinada a la prestación aumentará de 84 millones de euros a 355 millones en 2025, y se adaptarán los requisitos para personas autónomas y situaciones familiares diversas.

El Gobierno actualizará el listado de enfermedades graves que dan acceso a la ayuda, incorporando el autismo y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

El borrador del nuevo decreto mejora el proceso de solicitud, amplía derechos y clarifica el reglamento vigente, incluyendo mayor seguridad jurídica y mejor definición de cuidados prolongados.

Los médicos de Familia podrán emitir informes para que las familias accedan a la prestación por cuidados a menores (CUME), no solo los médicos especialistas.

Los médicos de Familia podrán emitir informes para facilitar que las familias reciban la prestación por cuidados a menores (CUME). Esta es una de las medidas que se ha incorporado recientemente al borrador del futuro real decreto en el que está trabajando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, la cartera ministerial ha detallado en un comunicado que, entre los cambios, se encuentra la posibilidad de que, en las prórrogas de dichas ayudas, el médico de Atención Primaria (AP) del Servicio Público de Salud pueda también emitir el informe facultativo médico.

En un principio, el texto inicial únicamente contemplaba que este fuera emitido por el médico especialista.

Cabe recordar que el borrador ha incorporado nuevas medidas tras pasar por el proceso de audiencia pública y las reuniones celebradas entre el Ministerio de Seguridad Social con las asociaciones de familiares ‘CUME Nos Une’, ‘ASFACUME’, ‘Cuidador Lazarillo’ y la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil.

Muchas de estas organizaciones denunciaron que la futura norma introducía requisitos que dejaban fuera a familias que a día de hoy sí contaban con este derecho.

Por tanto, el texto ha mejorado el formulario de solicitud, corrigiendo aspectos que en algún momento hubiesen podido generar confusión o inseguridad.

Se ha establecido una mejor definición de los cuidados en el caso de las situaciones asimiladas a ingreso hospitalario de larga duración y se incluirá en la web de la Seguridad Social un espacio específico para facilitar la interlocución.

"Nadie va a perder la prestación, se trata de una medida que muestra la firme voluntad del Ministerio de ampliar derechos, nunca de rebajarlos", ha subrayado la titular de Inclusión.

El importe destinado a este subsidio ha pasado de 84 millones de euros a 355 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento en seis años del 323%.

Así después del trámite de audiencia pública que ha recibido más de 1.200 aportaciones, también se incluyen medidas como la compatibilidad de la ayuda con la realización de prácticas formativas por parte del menor.

Con todo, el objetivo del proyecto es mejorar el reglamento vigente desde 2011, clarificar alguno de sus aspectos y dar más seguridad jurídica a los beneficiarios.

Nuevo marco

El proyecto plantea un nuevo marco reglamentario completo, que deroga íntegramente el Real Decreto 1148/2011, con regulación sistemática y coherente que integra en un único cuerpo normativo todas las mejoras que se han ido haciendo necesarias con el paso del tiempo.

Según ha detallado la cartera de Elma Saiz, actualiza el concepto de situación protegida, para adecuarlo a la práctica médica actual más acorde con la evolución del conocimiento médico, la organización sanitaria y las necesidades asistenciales.

Asimismo, reconoce las nuevas realidades familiares mediante una mejor regulación de la convivencia exclusiva, la convivencia compartida y la alternancia en la percepción del subsidio, especialmente en los supuestos de nulidad, separación y divorcio, para que la protección llegue donde debe llegar.

El texto también contempla un sistema más flexible y ajustado a la realidad clínica de estas enfermedades en la revisión del régimen de duración y prórroga del subsidio, con ampliación de plazos y mejora del esquema de prórrogas.

En concreto, antes era de dos meses, la primera, y luego cada cuatro meses, mientras que el nuevo reglamento plantea la primera a los seis meses y las sucesivas cada ocho meses.

La normativa integra en la propia norma el modelo oficial de declaración médica que hasta ahora se regulaba por separado y refuerza su contenido.

Asimismo, el procedimiento de supervisión prevé la incorporación cada dos años de un informe de la inspección médica del Servicio Público de Salud, de naturaleza complementaria, que garantiza una aplicación más uniforme, sin introducir cargas administrativas desproporcionadas para las personas beneficiarias, con el fin de reforzar la transparencia en la gestión.

El borrador también adapta la prestación a la realidad de las personas trabajadoras autónomas.

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales exigía una aclaración expresa sobre la base reguladora durante la percepción del subsidio, como así vienen demandando las personas trabajadoras autónomas, por lo que las bases de cotización provisionales que se tienen en cuenta durante la percepción del subsidio se considerarán definitivas, sin que sean objeto de regularización anual de sus cuotas.

Asimismo, se actualizará el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, de acuerdo con la evidencia médica y científica disponible.

Entre las incorporaciones se encuentran el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

Y se habilitará una vía reglamentaria para que ese listado pueda seguir actualizándose conforme avance el conocimiento científico.