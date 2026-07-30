Donte Group compra Institutos Odontológicos (IO) y suma 40 clínicas más a su red asistencial

La compra forma parte del Plan Estratégico 2025-2030 de Donte Group, aunque no se han revelado detalles económicos de la operación.

Con esta adquisición, Donte Group supera las 480 clínicas propias en España, avanzando hacia su objetivo de atender a más de 1,3 millones de pacientes.

La operación suma más de 40 clínicas y un equipo de más de 400 profesionales y 200 odontólogos colaboradores a la red de Donte Group.

Donte Group ha adquirido el 100% de Institutos Odontológicos (IO), empresa con más de 35 años de experiencia en salud bucodental en Cataluña.

Donte Group ha anunciado la adquisición del 100% de Institutos Odontológicos (IO). Se trata de una empresa de salud bucodental con fuerte implantación en Cataluña y 35 años de experiencia.

Con esta operación, Donte se queda con la red de más de 40 clínicas con la que cuenta IO.

También con su equipo, formado por "más de 400 profesionales y más de 200 odontólogos colaboradores multidisciplinares dedicados en exclusiva a su área de conocimiento", indica Donte en un comunicado.

Según Donte, "la adquisición se integra como parte del Plan Estratégico 2025-2030, cuyo objetivo es atender a más de 1.300.000 pacientes, superando las 600 clínicas propias".

De hecho, con esta operación, la compañía superará las 480 clínicas propias en España.

Ninguna de las compañías ha informado sobre los detalles económicos de la operación.