Estas son las razones del Gobierno para situar a la Agencia Estatal de Salud Pública en Zaragoza

La sede definitiva estará en el Pabellón de Aragón de la Expo 2008, con una sede provisional de más de 900 m² disponible hasta la finalización de las obras.

Uno de los motivos principales para la elección es combatir la despoblación en Aragón, posicionando a Zaragoza como motor de oportunidades para la región.

La decisión destaca el impacto económico estimado de la agencia, que podría generar unos 15 millones de euros anuales y crear hasta 300 empleos cualificados.

El Gobierno ha elegido Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública tras un proceso de selección en el que compitieron otras siete ciudades.

El Gobierno ha designado a Zaragoza la nueva sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESEP). Esta ciudad ha tenido que pasar por un duro proceso de selección en el que han participado otras siete más (Toledo, Granada, Barcelona, León, Murcia, Oviedo y Lugo).

Finalmente, la nueva institución se ubicará en el Pabellón de Aragón de la Expo de 2008. La región invertirá alrededor de 15 millones de euros para adecuar las instalaciones. Mientras tanto, la autonomía ha propuesto una sede provisional de más de 900 metros cuadrados en el recinto Expo Empresarial hasta que terminen de acometerse las obras.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la valoración de la Comisión Consultiva (compuesta por miembros del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio de Sanidad) designada para elegir la sede.

Por un lado, el texto detalla que se valora favorablemente que la candidatura estime un impacto económico directo que, una vez alcanzados los 300 empleados, se situaría en torno a los 15 millones de euros anuales, con un impacto de referencia próximo a los 50.000 euros anuales por trabajador.

El argumento se construye más sobre el impacto económico y dinamizador de la llegada de empleo cualificado que sobre la existencia de tasas de desempleo especialmente elevadas. Según los datos del INE, la tasa de paro de la provincia (correspondiente al cuarto trimestre de 2025) se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional.

Detrás de la elección de dicha ciudad hay un claro objetivo: luchar contra la despoblación. Aragón constituye uno de los "territorios paradigmáticos del reto demográfico" español.

La candidatura, según el BOE, aporta un análisis demográfico y territorial detallado que documenta la extensión del fenómeno de la despoblación en la comunidad y argumenta el papel de la capital como "motor capaz de irradiar oportunidades al conjunto del territorio".

"La fijación de empleo público estable en Zaragoza se presenta como instrumento de equilibrio en una comunidad de casi 50.000 kilómetros cuadrados, dispersa en más de mil núcleos de población y con elevadas tasas de envejecimiento", detalla el documento.

Otra de las razones que aporta la Comisión es que el inmueble propuesto supera el espacio mínimo exigido que es de 4.000 metros cuadrados. Cuenta con una superficie construida de 12.624,25 (superficie útil cerrada de 10.564,10 m²) de uso íntegro de la AESAP y sin espacios compartidos, con una capacidad prevista de 316 puestos de trabajo.

La sede provisional la integran las oficinas 2A y 2B del edificio 1C del recinto Dinamiza Expo Empresarial, cuyo uso corresponde a la comunidad autónoma mediante contrato de arrendamiento con vigencia hasta el 24 de julio de 2034. Cuenta con 344 m² útiles la oficina 2A y 341 m² útiles la 2B.

Se valora de forma "muy favorable", con la salvedad de que la sede definitiva requiere una rehabilitación integral antes de poder acoger la actividad, mientras que la sede provisional permite la ocupación inmediata sin obras estructurales.

Por su parte, en las características del municipio, se considera "muy favorable" la red de acceso a medios de transporte público; los servicios hoteleros y de hostelería próximos a la sede; la oferta inmobiliaria suficiente y competitiva; y el sector empresarial, administrativo, educativo y universitario dinámico.

Además, se han establecido "favorables" y, en su mayoría, "muy favorables" los compromisos adquiridos por esta candidatura, mientras que en este ámbito, la opción de Granada ha obtenido mayoría de "favorables" e incluso un "suficientemente" en un apartado.

Esta última ofrecía una sede provisional inmediatamente disponible en el edificio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y una definitiva en el edificio Dr. Olóriz, integrado en el antiguo Pabellón Quirúrgico del Hospital Clínico San Cecilio, que sería objeto de rehabilitación integral.

La Comisión también ha analizado al resto de candidatas, señalando que la opción de Toledo se valora "de forma insuficiente" en el equipamiento, "por la ausencia de propuesta de inventario y de cuantificación de los costes de dotación".

Misma calificación ha merecido la de Barcelona en su lucha contra la despoblación, "al tratarse de un territorio de alta densidad y atracción migratoria interna".

En los mismos términos se ha establecido la de Oviedo (Asturias) en el apartado de sostenibilidad y eficiencia energética, "al no aportarse información sobre la certificación energética del local ni compromisos cuantificados de reducción de consumo o instalación de energías renovables"; de igual modo que la de Murcia, "al no aportarse certificación energética ni medidas cuantificadas de mejora".

Lugo no ha percibido calificaciones tan bajas en ninguno de los apartados sometidos a estudio, pero sí ha recibido una opinión "suficiente" en diversos elementos, ya que ha sido calificada de esta manera en, entre otros, los apartados de impacto en el empleo y de sostenibilidad y eficiencia energética. Por último, León sólo cuenta con opiniones 'favorables' o 'muy favorables'.