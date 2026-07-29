La Junta logra la paz social con los médicos en Andalucía: pactan no hacer huelgas tras lograr mejoras salariales

El acuerdo busca reforzar la igualdad, conciliación y protección retributiva en situaciones como maternidad o cuidado de dependientes, y prevé una comisión de seguimiento para evaluar su cumplimiento.

Se implementarán gratificaciones económicas para puestos difíciles y un complemento para la tutorización de residentes.

El pacto contempla la reforma del modelo de guardias, incentivos para plazas de difícil cobertura y nuevas medidas de conciliación laboral.

La Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz han firmado un acuerdo que incluye mejoras salariales y laborales para los médicos.

La Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han firmado un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los facultativos.

Este incluye mejoras retributivas, una reforma del modelo de guardias, incentivos para las plazas de difícil cobertura y nuevas medidas de conciliación.

Un pacto que abre un periodo de paz social en plena confrontación del colectivo con el Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco.

Sin embargo, desde el propio SMA ha precisado que aunque ese conflicto está abierto con el Gobierno, resulta "difícilmente compatible" promover una huelga indefinida en Andalucía ante "el espacio de diálogo" que ha abierto con la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

En plena campaña contra incendios, Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta y consejero de Sanidad y Emergencias, también ha apagado este incendio sanitario que suponen las huelgas de médicos.

Las medidas acordadas

Para el vicepresidente primero, el pacto incluye "medidas de calado y concretas y que van a suponer un impacto organizativo, normativo y presupuestario sin precedentes en nuestro sistema público de salud".

En concreto, el acuerdo incorpora medidas como la reforma del modelo de guardia y jornada complementaria para implantar la voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia y un modelo de atención a las urgencias y emergencias alternativo que no esté basado exclusivamente en un modelo de guardias obligatorias.

También incluye un cambio en el modelo retributivo del personal médico y facultativo para reforzar el peso de las percepciones de carácter fijo o la incorporación de una productividad fija para los médicos de Primaria de pago semestral para armonizar la paga adicional.

Además, se recupera también la regulación de la reducción de jornada por interés personal como una medida destinada a favorecer una mayor flexibilidad y conciliación.

Con este fin, se establecerá una implantación progresiva que permita ampliar el alcance de esta modalidad hasta alcanzar un máximo del 50 por ciento de reducción de jornada en el plazo de un año, garantizando su aplicación de forma ordenada y conforme a las necesidades organizativas y de prestación del servicio.

Otros de los "grandes avances", según ha calificado Antonio Sanz, es la incorporación de una gratificación económica específica para los profesionales en puestos de difícil cobertura y la implantación de un complemento retributivo específico de carácter mensual para la actividad de tutorización de los residentes.

Así, la equiparación de las retribuciones fijas de los Médicos del Trabajo con las del resto de Facultativos Especialistas de Área del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la revisión del decreto regulador del Cuerpo A.1.4 -farmacéuticos y veterinarios-, con el objetivo de adecuarlo a las necesidades actuales de su función, son otras de las demandas históricas a las que da respuesta este acuerdo.

De igual forma, el documento firmado por la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico Andaluz contempla la aplicación de medidas para "reforzar la conciliación, la igualdad y la protección retributiva en situaciones de maternidad, embarazo, nacimiento, cuidado de mayores dependientes, lactancia y contingencias profesionales", evitando que el ejercicio de estos derechos produzca pérdidas económicas.

Además, se creará una Comisión de Seguimiento, con participación de ambas partes, en las que se evaluará periódicamente el grado de ejecución de los compromisos asumidos y en la que se podrán proponer las adaptaciones o ajustes o mejoras que resulten necesarios.