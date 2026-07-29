Johnson & Johnson llega a un acuerdo de 5.500 millones para poner fin a la batalla judicial contra su talco en EEUU

Pese al litigio, las acciones de Johnson & Johnson han subido un 29% en lo que va del año, alcanzando máximos históricos.

La indemnización se destinará a unas 76.000 personas que presentaron reclamaciones contra la compañía.

Miles de personas denunciaron que el uso prolongado del talco provocó cáncer de ovarios.

Johnson & Johnson pagará 5.500 millones de dólares para resolver el litigio en EE.UU. por sus polvos de talco.

La farmacéutica Johnson & Johnson ha llegado a un acuerdo de 5.500 millones de dólares (4.831 millones de euros al cambio actual) para poner fin a un largo litigio en Estados Unidos sobre el uso de los polvos de talco de la compañía.

Durante décadas, miles de demandantes han denunciado que el uso prolongado de sus polvos de talco les causó cáncer de ovarios.

La compañía con sede en Nueva Jersey, ha anunciado que pagará hasta 3.000 millones de dólares en 2027 y el resto a partir de 2028.

Por otra parte, varios abogados indicaron que la indemnización se destinará a unas 76.000 personas con reclamaciones contra la compañía.

La resolución supone una victoria para J&J, que en principio propuso un acuerdo de 8.900 millones de dólares.

Los demandantes por el talco sufrieron un revés en los tribunales este mes cuando un juez de Nueva Jersey que supervisaba el caso les pidió que justificaran por qué debían continuar sus demandas.

"La orden judicial colocó a los demandantes en una posición insostenible, obligándolos a presentar pruebas específicas de causalidad para sustentar sus demandas, pruebas que no existen", declaró Erik Haas, vicepresidente de litigios de J&J. "Esta resolución permite a la empresa dar por zanjado este asunto".

Los bufetes de abogados de las demandantes afirmaron que el acuerdo "representa una medida justa de justicia, largamente postergada, para estas mujeres y sus familias".

J&J se enfrenta a una demanda similar en Reino Unido.

Los litigios relacionados con el talco han perseguido a J&J durante más de una década, pero los inversores han restado importancia a las posibles responsabilidades. Las acciones de la compañía han subido un 29 % en lo que va del año y cotizan en máximos históricos.