HM Hospitales realiza el primer implante tricúspide percutáneo de la sanidad privada española

Las claves

Las claves Generado con IA HM Hospitales realiza el primer implante de prótesis tricúspide percutánea en la sanidad privada española, utilizando el sistema Evoque de Edwards. La intervención se realizó en el Hospital Universitario HM Montepríncipe a una paciente de 83 años con insuficiencia tricuspídea torrencial y alto riesgo quirúrgico. Este procedimiento mínimamente invasivo sustituye la válvula tricúspide sin cirugía a corazón abierto, reduciendo riesgos y acelerando la recuperación. La técnica representa una nueva alternativa para pacientes con insuficiencia tricúspide grave, ampliando las opciones terapéuticas y reforzando la apuesta de HM Hospitales por la innovación en cardiología estructural.

HM Hospitales ha realizado con éxito el primer implante de una prótesis tricúspide percutánea en la sanidad privada española. Se trata de una intervención en la que se sustituye la válcula tricúspide del corazón sin necesidad de operar a corazón abierto, sino introduciendo una prótesis a través de las venas mediante un catéter.

Este procedimiento de alta complejidad, actualmente sólo se lleva a cabo en un número muy reducido de hospitales españoles debido a la elevada especialización técnica que requiere y a la experiencia necesaria para su implantación. "Se ha realizado con el sistema Evoque de Edwards, el más innovador para este procedimiento", indica el grupo hospitalario en un comunicado.

La válvula tricúspide controla el paso de sangre entre la aurícula y el ventrículo derecho. Cuando esta válvula no cierra bien (lo conocido como insuficiencia tricúspide), la sangre retrocede y el corazón se sobrecarga.

La intervención ha sido realizada en el Hospital Universitario HM Montepríncipe a una paciente de 83 años con insuficiencia tricuspídea torrencial, una enfermedad valvular avanzada que le había ocasionado repetidos ingresos por insuficiencia cardíaca derecha, provocando un progresivo deterioro de su capacidad funcional y de su calidad de vida.

Ante la evolución de la enfermedad, ha sido necesario optimizar previamente su situación clínica mediante un tratamiento específico y una preparación individualizada antes del procedimiento.

"La insuficiencia tricúspidea grave ha sido, tradicionalmente, una de las enfermedades valvulares más difíciles de tratar, especialmente en pacientes de avanzada edad o con un riesgo quirúrgico elevado. La disponibilidad de prótesis percutáneas como Evoque nos permite ofrecer una alternativa terapéutica eficaz a pacientes que hasta hace muy poco disponían de opciones muy limitadas, con un abordaje mínimamente invasivo que reduce el impacto del procedimiento y favorece una recuperación más rápida”, explica Leire Unzue, jefa del Servicio de Hemodinámica de HM Hospitales.

La intervención ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de cardiología clínica, cardiología intervencionista, anestesiología, cuidados intensivos, enfermería especializada e imagen cardíaca.

Dada la complejidad del caso, la paciente requirió un ingreso previo para estabilizar su situación clínica mediante tratamiento específico y optimizar sus condiciones antes de la intervención.

Un paso fundamental para garantizar el éxito del procedimiento, que estuvo precedido por una formación específica del equipo médico en la ciudad de Múnich, uno de los centros europeos de referencia en esta técnica.

Equipo Hospital HM Montepríncipe. HM Hospitales.

A ello se sumó el uso de ecocardiografía transesofágica avanzada, una herramienta imprescindible para la planificación del procedimiento, la guía durante la implantación y la correcta colocación de la prótesis.

Tras la operación, la evolución de la paciente ha sido muy favorable con una resolución inmediata de la insuficiencia tricuspídea. Apenas media hora después de finalizar el procedimiento ya estaba consciente, extubada y en perfectas condiciones en la Unidad de Cuidados Intensivos, con previsión de recibir el alta hospitalaria en las siguientes 48 horas.

Nueva alternativa

La insuficiencia tricúspidea grave es una patología frecuentemente infradiagnosticada y asociada a una elevada morbimortalidad.

Hasta hace pocos años, muchos de estos pacientes disponían de opciones terapéuticas muy limitadas debido a la complejidad que suponía la cirugía convencional.

La aparición de terapias percutáneas como Evoque representa un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad, al permitir la sustitución completa de la válvula tricúspide "mediante una técnica mínimamente invasiva", indica HM Hospitales.

"La incorporación de esta técnica representa un paso más en el desarrollo de nuestro programa de cardiología estructural. Detrás de este tipo de procedimientos hay un importante trabajo de planificación, formación y coordinación entre distintos especialistas, que nos permite ofrecer terapias cada vez más avanzadas con los máximos estándares de calidad y seguridad para nuestros pacientes", destaca Unzue.

Cardiología estructural

Gracias a este y otros procedimientos, HM Hospitales continúa reforzando su apuesta por la cardiología estructural avanzada y la incorporación de tecnologías innovadoras capaces de ampliar las opciones terapéuticas.

La intervención valvular tricúspidea percutánea se perfila como una de las principales líneas de desarrollo de la cardiología intervencionista en los próximos años, al ofrecer tratamientos cada vez más precisos, personalizados y menos invasivos.

La incorporación de esta técnica refuerza la estrategia del grupo hospitalario de situar la innovación tecnológica al servicio del paciente, impulsando un modelo asistencial basado en la excelencia clínica, la alta especialización y el trabajo multidisciplinar.