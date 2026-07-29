El beneficio de PharmaMar se queda en los 573.000 euros en la primera mitad de 2026

Las claves

Las claves Generado con IA PharmaMar obtuvo un beneficio neto de 573.000 euros en el primer semestre de 2026, un 97% menos que en el mismo periodo del año anterior. La caída del beneficio se debe a la ausencia de ingresos no recurrentes y subvenciones que sí se registraron en 2025. Los ingresos recurrentes crecieron un 18%, alcanzando los 85,1 millones de euros, impulsados por las ventas de lurbinectedina en Europa. La facturación neta aumentó un 1,3% hasta 46,4 millones de euros, con un crecimiento destacado del 39,5% en los ingresos por uso compasivo en Francia.

PharmaMar obtuvo un beneficio neto de 573.000 euros en los primeros seis meses de 2026. La cifra es un 97% inferior a los 19,4 millones de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha explicado que la comparación entre periodos debe tener en cuenta que el beneficio a junio de 2025 incluía 35 millones de euros correspondientes a ingresos no recurrentes y subvenciones.

La compañía presidida por José María Fernández Sousa-Faro cerró el primer semestre de 2026 con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 3,6 millones de euros, frente a los 25,1 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Esta diferencia se explica por el ingreso de la licencia de lurbinectedina para Japón y la contabilización de 14,7 millones de euros de la subvención concedida a Sylentis en el marco del programa europeo IPCEI, que tuvieron lugar en 2025.

De hecho, los ingresos recurrentes, que incluyen las ventas netas y los royalties de sus socios, crecieron un 18% y alcanzaron 85,1 millones de euros, pese a que aún no se había iniciado la venta comercial de Zepzelca (lurbinectedina) en Europa.

Más facturación neta

Mientras, en los primeros seis meses del año, la facturación neta aumentó un 1,3%, hasta 46,4 millones de euros, impulsadas por lurbinectedina en Europa, donde los ingresos por uso compasivo, principalmente en Francia, crecieron un 39,5%, hasta 21,6 millones de euros.

Mientras, las ventas de materia prima a socios de lurbinectedina y Yondelis (trabectedina) avanzaron un 16,2%, hasta 15,9 millones de euros.

El saldo de caja y equivalentes aumentó en 1,7 millones de euros en la primera mitad del año, hasta 169,5 millones de euros, mientras que la deuda financiera total se redujo en 3,5 millones de euros, hasta 43 millones de euros, lo que elevó la posición de caja neta en 5,2 millones de euros, hasta 126,4 millones de euros.