La Agencia de Salud Pública no estará aún operativa: sus puestos laborales se negociarán a partir de septiembre

La agencia tendrá entre sus funciones la vigilancia de la salud pública, la evaluación de riesgos sanitarios y la planificación ante emergencias, mientras que el área de Gestión de Riesgos se ubicará en Madrid.

El Gobierno de Aragón ha ofrecido una sede provisional y asumirá los gastos de funcionamiento durante los primeros cinco años, con un impacto económico estimado de 15 millones de euros.

La negociación sobre el personal que trabajará en la agencia se ha aplazado hasta septiembre y se prevé cubrir unas 300 plazas, preferentemente con personal voluntario.

La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) tendrá su sede en Zaragoza, pero todavía no está operativa porque faltan por aprobar los estatutos y negociar los puestos laborales con los sindicatos.

La Agencia de Salud Pública (AESAP) tendrá que esperar unos meses para abrir sus puertas a pesar de que ya tiene sede adjudicada: estará en Zaragoza, según anunció el Gobierno el pasado martes. Sin embargo, todavía falta por aprobar los estatutos y negociar los puestos laborales con los sindicatos a partir de septiembre.

Según ha podido saber este diario, aún se están redactando los últimos detalles de los estatutos, con la previsión de aprobarlos antes de que acabe el año.

Una vez elaborados, la Dirección General de Función Pública, Hacienda y la de Sanidad serán las encargadas de dar la luz verde.

Se ha constituido una Mesa Delegada para negociar el personal que trabajará en el organismo público. En esta mesa participan la Administración (Ministerio de Función Pública y el de Sanidad) y los sindicatos (CSIF, UGT y CCOO).

Fuentes cercanas a dicha negociación confirman a este diario que el debate se ha aplazado al mes de septiembre aunque aún no se ha definido la fecha.

En la anterior reunión celebrada el pasado 23 de junio, se explicó a los sindicatos el funcionamiento de la agencia, el número de empleados públicos (300 aproximadamente) y el procedimiento a seguir una vez se aprueben los estatutos.

En principio, la intención es cubrir las nuevas plazas con personal voluntario. No obstante, la Administración no ha aclarado si será necesario recurrir a traslados forzosos entre los trabajadores afectados. Una duda que se debatirá en el próximo encuentro.

UGT pide que se cumpla el compromiso de no obligar a irse a Zaragoza.

Si con voluntarios no se cubre, el sindicato reclama que se abra el proceso a todo el Ministerio de Sanidad y, si fuera necesario, a toda la Administración del Estado.

Una vez que se apruebe su contrato de gestión inicial (el documento legal que anota las funciones de la agencia y su memoria económica), está previsto que la institución tenga lista su relación de puestos de trabajo (RPT) a partir del 1 de enero de 2027. A partir de ese momento, entrará oficialmente en marcha.

Se financiará con las partidas desviadas de los Ministerios de Sanidad y el de Ciencia e Innovación.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció el pasado martes que en una primera fase se incorporarán a la agencia 60 funcionarios del Ministerio de Sanidad y la previsión es incrementar hasta 300 los profesionales.

El impacto económico será de tres millones de euros en el primer año y se elevará hasta los 15 millones, según las estimaciones de la comunidad autónoma.

El Gobierno de Aragón pone a disposición de la Agencia, "de manera inmediata", una sede provisional de más de 900 metros cuadrados en el recinto Expo Empresarial, según explicó Azcón.

Todo ello para que se pueda "comenzar a trabajar desde el primer momento", ya que actualmente se están acometiendo las obras de adecuación de la sede principal que se ubicará en el Pabellón de Aragón de la Expo de 2008.

"Nuestra propuesta se ha construido en torno al Pabellón de Aragón, un inmueble singular, de 7.000 metros cuadrados, casi el doble de la superficie mínima exigida. Un edificio que cumple con creces los requisitos de capacidad, de seguridad física y digital, de conectividad y de sostenibilidad que exigía este proyecto", explicó el presidente aragonés.

La comunidad asumirá los gastos de funcionamiento durante los cinco primeros años con un coste de un millón anual.

Por otra parte, los trabajadores de la Agencia Estatal de Salud Pública tendrán tarifas económicas en Renfe para poder desplazarse entre Madrid-Zaragoza.

Funciones

Entre sus principales funciones está la vigilancia de la salud pública y la evaluación y comunicación de todos los riesgos sanitarios y las actividades de planificación y respuesta ante emergencias sanitarias.

Por otro lado, el área de Gestión de Riesgos se localizará físicamente en Madrid, en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad. El departamento de Salud Pública se encargará de ello.

En el proceso de adjudicación participaron ocho candidatas (Toledo, Granada, Barcelona, León, Zaragoza, Murcia, Oviedo y Lugo). Y algunos de los ejecutivos regionales ya se han manifestado ante la decisión definitiva del Gobierno.

El Ayuntamiento de Lugo acusó al Gobierno de convertir la elección de la agencia en un "proceso político"

En un duro comunicado, lamentó que la candidatura lucense haya sido descartada y calificó la decisión como "un nuevo desprecio".

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona afirmó que la ciudad presentaba una candidatura "muy sólida". Además, el proyecto de la capital catalana contaba también con el respaldo de más de 50 sociedades científicas, entidades especializadas y colegios profesionales, entre los que figuran ISGlobal, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) y los colegios oficiales de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios.

Desde el consistorio destacaron que Barcelona dispone de un ecosistema científico y académico consolidado que integra una red de centros de investigación de "excelencia reconocida".

En esta línea, recordaron que la ciudad cuenta con su propia Agencia de Salud Pública (ASPB), que reforzará su capacidad operacional en su futura sede de más de 12.000 metros cuadrados en la Llosa de la Vall d'Hebron.